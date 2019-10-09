Son Dakika Haberleri: Ağaçtan düşen adam yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Ağaçtan düşen adam yaralandı

Ağaçtan düşen adam yaralandı

1 saat önce

Adıyaman'da, budama yapmak amacıyla çıktığı ağaçta dengesini kaybederek düşen adam yaraladı.

Ağaçtan düşen adam yaralandı, System.String[]

Adıyaman'da, budama yapmak amacıyla çıktığı ağaçta dengesini kaybederek düşen adam yaraladı.


Edinilen bilgilere göre, Şambayat beldesinde Mehmet A., isimli kişi budama yapmak için kendisine ait ağaca çıktı. Burada dengesini kaybeden Mehmet A., ağaca düşerek yaralandı. Yaralı adam, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - ADIYAMAN

Şambayat, Adıyaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İncirlik Üssü'nde Barış Pınarı Harekatı hareketliliği
Emine Bulut davası için takipçi olmaya bir avuç insan gitti Canını hiçe saydı, iş yerine sığınan kadını Emine Bulut gibi olmasın diye ölümden kurtardı Fotoğraf stüdyosu sahibi, kıyafetlerini değiştiren kadınların görüntülerini gizli kamerayla kaydetti, serbest bırakıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 19:11:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağaçtan düşen adam yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]