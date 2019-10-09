Ağaçtan düşen adam yaralandı
1 saat önce
Adıyaman'da, budama yapmak amacıyla çıktığı ağaçta dengesini kaybederek düşen adam yaraladı.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:56 Kaynak: İHA
Adıyaman'da, budama yapmak amacıyla çıktığı ağaçta dengesini kaybederek düşen adam yaraladı.
Edinilen bilgilere göre, Şambayat beldesinde Mehmet A., isimli kişi budama yapmak için kendisine ait ağaca çıktı. Burada dengesini kaybeden Mehmet A., ağaca düşerek yaralandı. Yaralı adam, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - ADIYAMAN
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