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Ağaçtan düşen bir kişi öldü

1 saat önce

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde ceviz silkelemek için çıktığı ağaçtan düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Ağaçtan düşen bir kişi öldü, System.String[]

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde ceviz silkelemek için çıktığı ağaçtan düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Nacaklı köyünde yaşayan Ömer Akyüz (59), bahçesindeki cevizleri toplamak için çıktığı ağaçta dengesini kaybederek düştü.

Ağır yaralanan Akyüz, kaldırıldığı Kığı Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Elazığ'daki özel bir hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ömer Akyüz, Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 03:48 Kaynak: AA
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