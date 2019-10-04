Ağaçtan düşen bir kişi öldü
1 saat önce
Bingöl'ün Kiğı ilçesinde ceviz silkelemek için çıktığı ağaçtan düşen bir kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 03:48 Kaynak: AA
Bingöl'ün Kiğı ilçesinde ceviz silkelemek için çıktığı ağaçtan düşen bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Nacaklı köyünde yaşayan Ömer Akyüz (59), bahçesindeki cevizleri toplamak için çıktığı ağaçta dengesini kaybederek düştü.
Ağır yaralanan Akyüz, kaldırıldığı Kığı Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Elazığ'daki özel bir hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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