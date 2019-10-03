Son Dakika Haberleri: Ağaçtan düşen çiftçi kurtarılamadı
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Ağaçtan düşen çiftçi kurtarılamadı

28 dakika önce

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, salı günü ağaçtan düşerek, ağır yaralanan çiftçi Ali Sönmez (65), tedavi gördüğü hastanede bu sabah yaşamını yitirdi.

Ağaçtan düşen çiftçi kurtarılamadı, System.String[]
DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, salı günü ağaçtan düşerek, ağır yaralanan çiftçi Ali Sönmez (65), tedavi gördüğü hastanede bu sabah yaşamını yitirdi.
Çameli'ne bağlı Karabayır Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Ali Sönmez, salı günü öğle saatlerinde, bahçesinden üzüm toplamak istedi. Asmanın yüksek yerlerindeki üzümlere ulaşmak için yanındaki meşe ağacına çıkan Sönmez, dengesini kaybedince düştü. Ağır yaralanan Sönmez'i gören yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sönmez, bu sabah yaşamını kaybetti. Sönmez'in cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Adlı Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Ali Sönmez'in, bugün, Çameli Karabayır Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verileceği belirtildi.


Ali Sönmez, Çameli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:19 Kaynak: DHA
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