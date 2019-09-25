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Ağaçtan düşen çiftçinin organları bağışlandı

41 dakika önce

AYDIN'ın Efeler ilçesinde ağaçtan düşerek yaralanan ve hastaneye kaldırılan çiftçi Durmuş Gökbaş'ın (47), beyin ölümü gerçekleşti.

Ağaçtan düşen çiftçinin organları bağışlandı, System.String[]

AYDIN'ın Efeler ilçesinde ağaçtan düşerek yaralanan ve hastaneye kaldırılan çiftçi Durmuş Gökbaş'ın (47), beyin ölümü gerçekleşti. Gökbaş'ın böbrekleri, karaciğeri ve akciğeri uygun hastalara nakledilmek üzere ameliyatla alındı.

Ata Mahallesi'nde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Durmuş Gökbaş, geçen pazar günü, evinin bahçesindeki ağaca zeytin toplamak için çıktı. Dengesini kaybederek yere düşen Gökbaş, ambulansla, Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Gökbaş'ın bu sabah, beyin ölümü gerçekleşti. Yakınlarının isteği doğrultusunda Gökbaş'ın nakle uygun organlarının alınması için operasyon yapıldı. Doç. Dr. Erdem Barış Carti ve Doç. Dr. Gökhan Unsal'ın gerçekleştirdiği operasyonda böbrekler, karaciğer ve akciğer alındı. Organlar, ihtiyacı olan hastalara nakledilmek üzere Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Efeler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:42 Kaynak: DHA
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