Son Dakika Haberleri: Ağaçtan düşen çocuğun koluna korkuluk demiri saplandı
Son Dakika Güncel Ağaçtan düşen çocuğun koluna korkuluk demiri saplandı

Ağaçtan düşen çocuğun koluna korkuluk demiri saplandı

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde, meyve toplamak için çıktığı ağaçtan düşen çocuğun koluna korkuluk demiri saplandı.

Ağaçtan düşen çocuğun koluna korkuluk demiri saplandı, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde, meyve toplamak için çıktığı ağaçtan düşen çocuğun koluna korkuluk demiri saplandı.

Kırklarsırtı Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesindeki ağaçtan meyve toplayan 10 yaşındaki Ayhan T. demir korkuluğun üzerine düştü.

Koluna demir saplanan çocuğu görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin, korkuluğun bir kısmını kesmesi üzerine, sağlık ekiplerince çocuğa müdahale edildi.

Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan Ayhan T'nin koluna saplanan demir parçası burada yapılan müdahaleyle çıkarıldı.

Mersin, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:30 Kaynak: AA
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