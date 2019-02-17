Son Dakika Haberleri: Ağaçtan Düşen İmam Ağır Yaralandı

Ağaçtan Düşen İmam Ağır Yaralandı

1 saat önce

Kastamonu'da çıktığı ağaçtan düşen cami imamı ağır yaralandı.

Ağaçtan Düşen İmam Ağır Yaralandı, System.String[]
Kastamonu'da çıktığı ağaçtan düşen cami imamı ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Çevreli Köyü Camii İmam-Hatibi Satı Muhittinoğlu, çıktığı ağaçtan dengesini kaybetmesi üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan Muhittinoğlu'nu Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan Muhittinoğlu, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 04:12 Kaynak: İHA

Çevreli, Kastamonu, 3. Sayfa
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