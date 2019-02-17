Ağaçtan Düşen İmam Ağır Yaralandı
1 saat önce
Kastamonu'da çıktığı ağaçtan düşen cami imamı ağır yaralandı.
Kastamonu
'da çıktığı ağaçtan düşen cami imamı ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Çevreli
Köyü Camii İmam-Hatibi Satı Muhittinoğlu, çıktığı ağaçtan dengesini kaybetmesi üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri, yaralanan Muhittinoğlu'nu Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan Muhittinoğlu, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. - KASTAMONU
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 04:12 Kaynak: İHA
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