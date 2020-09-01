Ağaçtan düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Karabük'ün Yenice ilçesinde ağaçtan düşen kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yazı köyünde ceviz toplamak için ağaca çıkan Safiye Doruk (65), henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.
Kadının ağaçtan düştüğünü gören köylüler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, Doruk'un öldüğünü belirledi.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 22:53 - Kaynak: AA
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