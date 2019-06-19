Ağaçtan düşen karga yavrusu kurtarıldı
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İzmir'in Çiğli ilçesinde, ağacın yüksek dallarındaki yuvasından düşen minik karga yavrusu, Çiğli Belediyesi ekipleri tarafından kurtarılarak yuvasına tekrar konuldu.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:53 Kaynak: İHA
'in Çiğli
ilçesinde, ağacın yüksek dallarındaki yuvasından düşen minik karga yavrusu, Çiğli Belediyesi
ekipleri tarafından kurtarılarak yuvasına tekrar konuldu.
Çiğli ilçesinde, Çiğli Anadolu Caddesi üzerinde bulunan çınar ağacındaki yuvasından düşen yavru kargayı görenler harekete geçti. 15 metre yükseklikten düşerek yara almadan kurtulan yavru kargayı gören çevre sakinleri, belediye ile irtibata geçti. Çok kısa süre içinde belediye şantiyesinden gelen görevliler, kargayı bulunduğu yerden alarak yüksek dallardaki yuvasına yerleştirdi. - İZMİR
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