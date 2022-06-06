Bunun üzerine anne karganın saldırısından korunmak için başına bez parçası saran bir esnaf, yavru kargayı yakalayarak düştüğü ağacın üzerine bıraktı.

Kaynak: AA

Konya, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ağaçtan düşen karga yavrusunu vatandaşlar ağaca bıraktı - Son Dakika

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