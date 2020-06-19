Ağaçtan düşen kargaya vatandaş sahip çıktı - Son Dakika

Ağaçtan düşen kargaya vatandaş sahip çıktı

Evinde beslediği yaralı karga için yardım istedi

İSTANBUL - Kağıthane'de bir karganın uçamayıp ağaçtan düştüğünü gören Hüseyin Coşkun isimli yardımsever vatandaş yaralı kargaya sahip çıktı. Gittiği veterinerlerin ayağı yaralı olan ve uçamayan kargaya bakmadığını belirten Coşkun, yaralı karga için yardım istedi.

Kağıthane'de Hüseyin Coşkun isimli bir vatandaş evinin önünde önce karga sesleri duydu. Coşkun, daha sonra sesleri merak ederek aşağı indiğinde yerde yatan bir karga olduğunu fark etti. Ardından kargaya baktığında ise ayağının yaralı olduğunu gördü. Karganın ağaçtan uçamayıp yere düştüğünü düşünen yardımsever vatandaş, hayvanı yanına alarak evde bakmaya karar verdi.

"Veterinerler yaralı kargaya bakmadı"

Karganın tedavisi için kendi çabalarıyla bir şey yapmak istese de başarılı olamadı. Ardından tedavi için veterinere götüren Coşkun, aldığı cevap karşısında şaşkınlığa uğradı. Veterinerlerin kedi ve köpek gibi hayvanlara bakabildiklerini ancak kargalara bakmadıklarını söylediklerini belirtti. Kargayı tekrar evine getirmek zorunda kalan 54 yaşındaki Hüseyin Coşkun yaralı ve uçamayan hayvan için yardım talebinde bulundu. Coşkun, veterinerlerin kargaya bakmaları durumunda tedavilerini kendisinin karşılayacağını ifade etti.

"Kendi çabalarımızla bir şey yapmaya çalışıyoruz ama olmuyor"

Kendi çabalarıyla bakmaya çalıştıklarını ancak karganın tedaviye ihtiyacı olduğunu dile getiren Hüseyin Coşkun, "Bu karga düştükten sonra diğer kargaların seslerinin yoğunlaştığı yere gittik. Aşağıda kediler de bekliyordu. Aldık kargayı eve getirdik. O gündür bu gündür besliyoruz. Şu anda evimizde 2 karga var. Bu sakat olanı 2-3 gün önce bulduk. Bu karga için muhatap olacak veteriner bulamıyoruz. Veterinerler kediye, köpeğe bakıyorlar ama kargaya bakmıyorlar. Biz evde besliyoruz. Kendi çabalarımızla bir şey yapmaya çalışıyoruz ama olmuyor" dedi.

"Bizim talebimiz bu kargalarla ilgilenilmesi"

Kargalarla da diğer kuşlar gibi ilgilenilmesini istediğini söyleyen Coşkun, "Veterinerler baksalar biz bunu muayene ettireceğiz. Gerekirse tedavi ettireceğiz ama muhatap bulamıyoruz. Bizim talebimiz bu kargaların da mümkün olduğunca papağan gibi kanarya gibi ilgilenilmesi. Kendimiz protez yapmaya çalıştık ama olmuyor. Biz muhatap istiyoruz. Karşılığı neyse karşılayacağız" diye konuştu.