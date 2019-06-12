Ağaçtan düşen Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti
4 saat önce
Kahramanmaraş'ta dut toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Kıbrıs gazisi Hüseyin Duykal yaşamını yitirdi.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:50 Kaynak: AA
'ta dut toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Kıbrıs
gazisi Hüseyin Duykal yaşamını yitirdi. Merkez Onikişubat
ilçesi Cumhuriyet Mahallesi
'nde evlerinin bahçesindeki dut ağacına çıkan Duykal (66), iddiaya göre, üzerine bastığı dalın kırılması sonucu düştü.
Yerde hareketsiz yatarken bulunan Duykal'ın eşi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen 112 Acil Servis
görevlileri Duykal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Duykal'ın cesedi otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
(KSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kıbrıs gazisi Duykal için yarın Ulu Cami'de öğle vakti cenaze töreni düzenlenecek.
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