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Ağaçtan düşen Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti

4 saat önce

Kahramanmaraş'ta dut toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Kıbrıs gazisi Hüseyin Duykal yaşamını yitirdi.

Ağaçtan düşen Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti, System.String[]
Kahramanmaraş'ta dut toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Kıbrıs gazisi Hüseyin Duykal yaşamını yitirdi.
Merkez Onikişubat ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde evlerinin bahçesindeki dut ağacına çıkan Duykal (66), iddiaya göre, üzerine bastığı dalın kırılması sonucu düştü.
Yerde hareketsiz yatarken bulunan Duykal'ın eşi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen 112 Acil Servis görevlileri Duykal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Duykal'ın cesedi otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kıbrıs gazisi Duykal için yarın Ulu Cami'de öğle vakti cenaze töreni düzenlenecek.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:50 Kaynak: AA
Cumhuriyet Mahallesi, Kahramanmaraş, Kıbrıs, Güncel
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