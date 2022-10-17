Ağaçtan düşen muhtar hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ağaçtan düşen muhtar hayatını kaybetti

17.10.2022 19:36

Ağaçtan düşen muhtar hayatını kaybetti Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kestane toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybedip yere düşen muhtar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ağaçtan düşen muhtar hayatını kaybetti

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kestane toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybedip yere düşen muhtar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay ilçeye bağlı Çiğdemli Köyü'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çiğdemli Köyü Muhtarı İsmail Aksoy kestane toplamak için çıktığı açtan dengesini kaybetmesi sonucu yere düştü. Ağır yaralanan muhtar için çevredeki vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz muhtar burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası olan emekli maden işçisi muhtarın yakınları hastaneye geldiklerinde acı haberi alınca feryat edip göz yaşı döktü.

Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneği Başkanı Şükrü Kılıç, muhtarın ağaçtan düştüğünü öğrendiklerini ve büyük bir üzüntü içerisinde olduklarını söyledi. Kılıç, 2 gün sonra birlikte Ankara'ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak gitmeyi planlarken, böyle bir haber adlıklarını ifade etti.

Olayın ardından AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneği Başkanı Şükrü Kılıç ile çok sayıda muhtar hastaneye gelerek acılı aileye taziyelerini sundu.

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Hisarcık, Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ağaçtan düşen muhtar hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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