Ağaçtan düşen şahıs hayatın kaybetti

Malatya'nın Darende ilçesinde ceviz ağacından düşen şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre Darende ilçesi Kılıçbağı mahallesinde ceviz toplamak için ağaca çıktığı öğrenilen Mehmet Topuz (54), dengesini kaybederek yere düştü. Ağır yaralanan şahıs, yakınları tarafından Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapışan ilk müdahalesinin ardından 112 Hava Ambulansı ile Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edilen yaralı şahıs burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayacak hayatın kaybetti.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA