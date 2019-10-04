Son Dakika Haberleri: Ağaçtan düşen şahıs hayatını kaybetti
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Ağaçtan düşen şahıs hayatını kaybetti

1 saat önce

Bingöl'de ağaçtan düşerek ağır yaralanan şahıs, Elazığ'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ağaçtan düşen şahıs hayatını kaybetti, System.String[]

Bingöl'de ağaçtan düşerek ağır yaralanan şahıs, Elazığ'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, dün Bingöl'ün Kigı ilçesi Nacaklı Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cevizleri toplamak için ağaca çıkan Ömer A. (59), dengesini kaybederek aşağı düştü. Ağır yaralanan şahıs, ambulansla önce Bingöl'de hastaneye kaldırıldı, ardından da Elazığ'a sevk edildi. Elazığ'da özel bir hastanede tedavi altına alınan Ömer A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - ELAZIĞ

Elazığ, Bingöl, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:56 Kaynak: İHA
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