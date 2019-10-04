Ağaçtan düşen şahıs hayatını kaybetti

Bingöl'de ağaçtan düşerek ağır yaralanan şahıs, Elazığ'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Olay, dün Bingöl'ün Kigı ilçesi Nacaklı Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cevizleri toplamak için ağaca çıkan Ömer A. (59), dengesini kaybederek aşağı düştü. Ağır yaralanan şahıs, ambulansla önce Bingöl'de hastaneye kaldırıldı, ardından da Elazığ'a sevk edildi. Elazığ'da özel bir hastanede tedavi altına alınan Ömer A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - ELAZIĞ