Son Dakika Haberleri: Ağaçtan düşen şahıs hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Ağaçtan düşen şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

Ağaçtan düşen şahıs hayatını kaybetti

6 saat önce

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, kozalak toplamak için çıktığı çam ağacından düşen şahıs hayatını kaybetti.

Ağaçtan düşen şahıs hayatını kaybetti, System.String[]

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, kozalak toplamak için çıktığı çam ağacından düşen şahıs hayatını kaybetti.


Olay Altıntaş Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Çam kozalağı toplamak için ağaca çıkan Muhammed Ünal, bir anda dengesini kaybederek 5 metre yükseklikten yere düştü. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ünal'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ünal'ın cenazesi Altıntaş Mahallesi'nde bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - AYDIN

Altıntaş, Bozdoğan, Aydın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:21 Kaynak: İHA
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