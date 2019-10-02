Son Dakika Haberleri: Ağaçtan düşen yaşlı adam ağır yaralandı
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Ağaçtan düşen yaşlı adam ağır yaralandı

30 dakika önce

Olay İnegöl'e bağlı kırsal Sulhiye Mahallesi'nde gerçekleşti.

Ağaçtan düşen yaşlı adam ağır yaralandı, System.String[]

Olay İnegöl'e bağlı kırsal Sulhiye Mahallesi'nde gerçekleşti. Ceviz toplamak için bahçesindeki ağaca çıkan Mehmet Emin B. bir anlık dikkatsizlik sonucu ağaçtan düşerek ağır yaralandı.


Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümü'ne kaldırdı.

Hastanede gerekli müdahaleler yapılan yaralı şahıs Bursa'ya sevk edildi.


Yaralı şahısın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Devlet Hastanesi, İnegöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:16 Kaynak: AA
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