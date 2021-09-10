Ağaçtan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika

Samsun'da ağaçtan düşen yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Bafra ilçesi Sarıçevre Mahallesi'nde bir hafta önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önündeki ağaca çıkarak erik toplayan Kemalettin Yılmaz (75) düşerek ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmaz, yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Kemalettin Yılmaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN