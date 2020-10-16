Ağaçtan düşen yaşlı adam, kurtarılamadı - Son Dakika

Ağaçtan düşen yaşlı adam, kurtarılamadı
16.10.2020 13:54
BOLU'nun Mengen ilçesinde ceviz toplarken ağaçtan düşen Naci Soydan (83), kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra yaşamını yitirdi.
BOLU'nun Mengen ilçesinde ceviz toplarken ağaçtan düşen Naci Soydan (83), kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra yaşamını yitirdi.
Olay, pazar günü ilçeye bağlı Aktepe köyünde meydana geldi. Evinin bahçesine çıktığı ağaçta ceviz toplayan Naci Soydan, dengesini kaybedip, düştü. Yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Soydan, ihbar üzerine sevk edilen ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede 5 gündür tedavi gören Soydan, bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.
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