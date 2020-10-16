Ağaçtan düşen yaşlı adam, kurtarılamadı - Son Dakika

Olay, pazar günü ilçeye bağlı Aktepe köyünde meydana geldi. Evinin bahçesine çıktığı ağaçta ceviz toplayan Naci Soydan, dengesini kaybedip, düştü. Yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Soydan, ihbar üzerine sevk edilen ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede 5 gündür tedavi gören Soydan, bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

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