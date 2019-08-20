Ağaçtan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
1 saat önce
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde incir toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Osmaniye Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:42 Kaynak: İHA
'nin Kadirli
ilçesinde incir toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, ilbistanlı köyünde evinin önündeki ağaca incir toplamak için çıkan Fatma Topkaç dengesini kaybederek yere düştü. Olayı gören yakınlarının ihbarı üzerine köye gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma
olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Farma Topkaç'ın cansız bedeni cenaze aracıyla Kadirli Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - OSMANİYE
Oyuncu Önder Açıkbaş'dan tartışmanın fitilini ateşleyecek sözler: Komedi kadının fıtratına uymuyor Kız çocuğunu istismar eden 72 yaşındaki sapık, mahalleyi ayağa kaldırdı "Hz. Süleyman'ın kızıyım" diyen kadın, şifalı olduğunu söylediği kanını içirdi Prof. Cenk Yaltırak: 2026'ya kadar Marmara'da 7,5 büyüklüğünde deprem olacak