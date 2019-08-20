Son Dakika Haberleri: Ağaçtan düşen yaşlı kadın öldü
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Ağaçtan düşen yaşlı kadın öldü

1 saat önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meyve toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Ağaçtan düşen yaşlı kadın öldü, System.String[]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meyve toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

İlçenin İlbistanlı köyünde yaşayan Fatma Topgaç (77), incir toplamak için bahçesindeki ağaca çıktı.

Bu sırada dengesini kaybeden Topgaç, ağaçtan düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Topgaç'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından Kadirli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Osmaniye, Kadirli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:20 Kaynak: AA
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