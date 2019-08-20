Ağaçtan düşen yaşlı kadın öldü
1 saat önce
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meyve toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Osmaniye Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:20 Kaynak: AA
'nin Kadirli
ilçesinde meyve toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.
İlçenin İlbistanlı köyünde yaşayan Fatma Topgaç (77), incir toplamak için bahçesindeki ağaca çıktı.
Bu sırada dengesini kaybeden Topgaç, ağaçtan düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Topgaç'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından Kadirli Devlet Hastanesi
morguna götürüldü.
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