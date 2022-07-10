Ağaçtan düşen yavru kargayı yuvasına bıraktılar - Son Dakika
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Ağaçtan düşen yavru kargayı yuvasına bıraktılar

10.07.2022 12:18
Ağaçtan düşen yavru kargayı yuvasına bıraktılar

Elazığ'da ağaçtan düşen yavru kargayı gören vatandaş önce eliyle su verdi, ardından itfaiye ekiplerinin yardımıyla düştüğü yuvasına geri bıraktı.

Elazığ'da ağaçtan düşen yavru kargayı gören vatandaş önce eliyle su verdi, ardından itfaiye ekiplerinin yardımıyla düştüğü yuvasına geri bıraktı.

Olay, merkez Sürsürü Mahallesi Şehit Mustafa Uygur Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoldan geçen bir vatandaş yavru karganın yerde olduğunu fark etti. Eliyle yavru kargaya su veren duyarlı vatandaş, daha sonra durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, düşen kargayı merdiven yardımıyla yuvasına geri bıraktı. İtfaiye personeli, duyarlı vatandaşa olaya ilgisiz kalmadığı için teşekkür etti. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Elazığ, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ağaçtan düşen yavru kargayı yuvasına bıraktılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağaçtan düşen yavru kargayı yuvasına bıraktılar - Son Dakika
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