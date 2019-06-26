Son Dakika Haberleri: Ağaçtan düşen yavru saksağana eliyle su içirdi
Son Dakika Güncel Haber

Ağaçtan düşen yavru saksağana eliyle su içirdi

1 saat önce

KIRIKKALE'de Serkan Kavalak (44), ağaçtan düşen saksağan yavrusuna eliyle su içirdi.

Ağaçtan düşen yavru saksağana eliyle su içirdi, System.String[]
KIRIKKALE'de Serkan Kavalak (44), ağaçtan düşen saksağan yavrusuna eliyle su içirdi.
Kırıkkale'de Fabrikalar Mahallesi'nde bulunan Merkez Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nda çalışan Serkan Kavalak, saksağan yavrusunun ağaçtan düştüğünü fark etti. Saksağanı alan Kavalak, ona elleriyle su içirdi. Çevredekilerin dikkatini çeken olay sonrası Kavalak, yavruyu annesinin bulması için yuvanın bulunduğu ağacın dibine bıraktı.


- Kırıkkale
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:48 Kaynak: DHA
akşam sanat okulu, serkan, kırıkkale, su, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Bakan Akar'dan terhis olacak askerlerle ilgili açıklama Son dakika! İmamoğlu'nun görevi devralacağı tarih belli oldu İstanbul semalarında büyük panik! Drone, uçağın 30 metre üzerinden geçti İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu'nu karşılamaya hazırlanıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 14:23:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağaçtan düşen yavru saksağana eliyle su içirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]