Ağaçtan düşen yavru saksağana eliyle su içirdi
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KIRIKKALE'de Serkan Kavalak (44), ağaçtan düşen saksağan yavrusuna eliyle su içirdi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:21 Kaynak: DHA
KIRIKKALE'de Serkan
Kavalak (44), ağaçtan düşen saksağan yavrusuna eliyle su içirdi. Kırıkkale
'de Fabrikalar Mahallesi'nde bulunan Merkez
Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nda çalışan Serkan Kavalak, saksağan yavrusunun ağaçtan düştüğünü fark etti. Saksağanı alan Kavalak, ona elleriyle su içirdi. Çevredekilerin dikkatini çeken olay sonrası Kavalak, yavruyu annesinin bulması için yuvanın bulunduğu ağacın dibine bıraktı.
- Kırıkkale
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