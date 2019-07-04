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Ağaçtan düşerek mahsur kalan kişi kurtarıldı

1 saat önce

Bursa'da ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek ayağı kırılan ve sarp arazide mahsur kalan kişi kurtarıldı.

Bursa'da ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek ayağı kırılan ve sarp arazide mahsur kalan kişi kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, 82 yaşındaki Kamil Pekiş, ıhlamur toplamak için merkez Yıldırım ilçesi Zeyniler Mahallesi'ndeki ormanlık alana gitti.
Ağaca çıkan Pekiş, bir anda dengesini yitirerek düştü. Ayağı kırılan Pekiş, sarp arazide mahsur kaldı.
Pekiş'in cep telefonuyla durumu bildirmesi üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlileri ile polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinin tespit edilmesinin ardından AFAD ekipleri, halatlarla kişinin mahsur kaldığı yere indi.
Sedyeyle yola çıkarılan ve ayağı kırıldığı belirlenen Pekiş, UMKE tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Ağaçtan düşerek mahsur kalan kişi kurtarıldı
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:36 Kaynak: AA
Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Yıldırım, Bursa, AFAD, Güncel
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