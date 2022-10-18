Ağaçtan düşerek ölen muhtar son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Ağaçtan düşerek ölen muhtar son yolculuğuna uğurlandı

18.10.2022 15:48
Ağaçtan düşerek ölen muhtar son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kestane toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek hayatını kaybeden muhtar düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kestane toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek hayatını kaybeden muhtar düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı ilçeye bağlı Çiğdemli Köyü muhtarı İsmail Aksoy (53) dün akşam saatlerinde kestane toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek ağır yaralandı. Evli ve üç çocuk babası Muhtar kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Muhtar Aksoy için bu gün öğle namazı sonrası Çiğdemli Köyü Köseler Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi

Alınan helallik ve kılınan cenaze namazının ardından Muhtar Aksoy aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Kdz.Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, AK Parti Kdz Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, MHP Zonguldak İl Başkanı Varol Demirköse, MHP Kdz.Ereğli İlçe Başkanı Rahman Demirtürk, İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, çok sayıda Muhtar ve yakınları katıldı. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ağaçtan düşerek ölen muhtar son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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