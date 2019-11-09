Son Dakika Haberleri: Ağaçtan düştü, 15 gün sonra yaşamını yitirdi
Son Dakika Güncel Ağaçtan düştü, 15 gün sonra yaşamını yitirdi

Ağaçtan düştü, 15 gün sonra yaşamını yitirdi

6 saat önce

BURSA'da zeytin ağacından düşüp yaralanan 2 çocuk babası Mustafa Demir, tedavi gördüğü hastanede 15 gün sonra yaşamını yitirdi.

Ağaçtan düştü, 15 gün sonra yaşamını yitirdi, System.String[]

BURSA'da zeytin ağacından düşüp yaralanan 2 çocuk babası Mustafa Demir, tedavi gördüğü hastanede 15 gün sonra yaşamını yitirdi.

İznik ilçesinde 2 çocuk babası Mustafa Demir, 15 gün önce gittiği zeytinlik bahçesinde ağaçtan düşerek ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Demir'in, omuriliğinin kırıldığı tespit edildi. Demir, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.Mustafa Demir İznik'te öğlen vakti kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.


Mustafa Demir, İznik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 08:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Taciz şüphelisi öğretmenden öğrencisine: Çocuk nasıl yapılır biliyor musun?
İki çocuğunu ve eşini öldürüp intihar eden babanın yüklü miktarda borcu varmış BDDK, Fatih'te intihar eden 4 kardeşin elektriğini kesen BEDAŞ'a 15 Kasım'a kadar süre verdi Haluk Levent'in siyanürden öldükleri düşünülen aileyle ilgili yorumu tepki çekti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 14:20:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağaçtan düştü, 15 gün sonra yaşamını yitirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]