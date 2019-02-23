Ağaçtan Düştü, Hayatını Kaybetti
10 dakika önce
Aydın'ın Efeler ilçesinde budama yapmak için çıktığı ağaçtan düşen şahıs hayatını kaybetti.
Aydın
'ın Efeler
ilçesinde budama yapmak için çıktığı ağaçtan düşen şahıs hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Çine Hallaçlar
Mahallesi'nde ikamet eden Adnan Turgut, ağaç budamak için Dalama
Mahallesi'ne gitti. Dalama Mahallesindeki zeytin bahçesinde budama yapmak için ağaca çıkan Turgut, bir anda dengesini kaybederek ağaçtan düştü. Bahçedeki çalışanların haber vermesi ile olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ağaçtan düşerek ağır yaralanan Turgut ambulansla Aydın Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Turgut, hastanedeki tedavisine rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma deva ediyor. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 05:28 Kaynak: İHA
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