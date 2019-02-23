Son Dakika Haberleri: Ağaçtan Düştü, Hayatını Kaybetti

Ağaçtan Düştü, Hayatını Kaybetti

10 dakika önce

Aydın'ın Efeler ilçesinde budama yapmak için çıktığı ağaçtan düşen şahıs hayatını kaybetti.

Ağaçtan Düştü, Hayatını Kaybetti, System.String[]
Aydın'ın Efeler ilçesinde budama yapmak için çıktığı ağaçtan düşen şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Çine Hallaçlar Mahallesi'nde ikamet eden Adnan Turgut, ağaç budamak için Dalama Mahallesi'ne gitti. Dalama Mahallesindeki zeytin bahçesinde budama yapmak için ağaca çıkan Turgut, bir anda dengesini kaybederek ağaçtan düştü. Bahçedeki çalışanların haber vermesi ile olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ağaçtan düşerek ağır yaralanan Turgut ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Turgut, hastanedeki tedavisine rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma deva ediyor. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 05:28 Kaynak: İHA

Hallaçlar, Çine, Efeler, Aydın, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bankalar Birliği Başkanı: Kulüplerin Nakit Akışkanlıklarını Düzenlemek İstiyoruz 7'nci Katta İntihara Kalkışan Kadını Polis Son Anda Kurtardı

Kayseri'de Yamula Barajı Kenarına Kamp Kuran 20 Yaşındaki Genç Boğularak Can Verdi Ankara'da İki Şoförün Kavgası Kameralara Yansıdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 17:38:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağaçtan Düştü, Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]