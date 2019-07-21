Ağaçtan düşünce ayağı kırılan kediye sahip çıktı
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BURSA'nın İznik ilçesinde, tarihi anıt ağaçtan düşen ve sağ ön ayağı kırılan kediyi gören esnaf Aziz Ağır, hayvanı alıp veterinere götürmek istedi.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 01:54 Kaynak: DHA
BURSA'nın İznik
ilçesinde, tarihi anıt ağaçtan düşen ve sağ ön ayağı kırılan kediyi gören esnaf Aziz Ağır, hayvanı alıp veterinere götürmek istedi. İlçedeki veterinerlerin kapalı olması nedeniyle Ağır, kediyi zabıta ekiplerine teslim etti. Kedi, merkezdeki veterinerde tedaviye alındı.
İlçedeki Kılıçaslan Caddesi'nde yaklaşık 30 metre uzunluğunda tarihi anıt ağaca tırmanan yavru kedi bir anda yere düştü. Olayı gören esnaf Aziz Ağır, kedinin yanına gitti. Kedinin sağ ön ayağını hareket ettiremediğini gören Ağır, veterinere götürmeye karar verdi. İlçedeki 4 veterinere giden Ağır, iş yerlerinin kapalı olması üzerine sonuç alamadı. Bunun üzerine Ağır, kediyi zabıta ekiplerine teslim etti. İznik Belediyesi Zabıta
ekipleri, kediyi merkezdeki bir veterinere götürdü. Sağ ön patisinin kırıldığı belirlenen kedi burada tedaviye alındı.
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