AĞAÇTAN DÜŞÜP AĞIR YARALANDI - Son Dakika
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AĞAÇTAN DÜŞÜP AĞIR YARALANDI

29.03.2022 04:17
AĞAÇTAN DÜŞÜP AĞIR YARALANDI

ADANA'nın Feke ilçesinde ağaçtan düştüğü belirtilen Aydın Toksoy (48), kar üzerinde baygın bir şekilde bulunarak hastaneye kaldırıldı.

ADANA'nın Feke ilçesinde ağaçtan düştüğü belirtilen Aydın Toksoy (48), kar üzerinde baygın bir şekilde bulunarak hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan ve donma tehlikesi geçiren Toksoy'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İlçeye bağlı Bağdatlı Mahallesi'nde yaşayan Aydın Toksoy, hayvanlarına ağaç dalı toplamak için evden çıktı. Yakınları, akşam olmasına rağmen Toksoy'un eve gelmemesi ve telefonunu da açmaması üzerine mahalle çevresinde aramaya başladı. Yapılan aramalar sonucu Toksoy, Çiğdemlik mevkisinde bir ağacın yanında yaralı halde baygın yatarken bulundu. Ağaçtan düşerek ağır yaralandığı belirlenen Toksoy, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Toksoy, önce Kozan Devlet Hastanesi'ne daha sonra da Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralanan ve uzun süre kar üzerinde baygın kaldığı için donma tehlikesi geçirdiği belirtilen Toksoy'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.


AĞAÇTAN DÜŞÜP AĞIR YARALANDI
AĞAÇTAN DÜŞÜP AĞIR YARALANDI
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Devlet Hastanesi, Aydın, Adana, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AĞAÇTAN DÜŞÜP AĞIR YARALANDI - Son Dakika


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