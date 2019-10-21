Son Dakika Haberleri: Ağaçtan düşüp kafasını yaran yaşlı adam, 2 saatlik yürüyüşten sonra öldü
Son Dakika Güncel Ağaçtan düşüp kafasını yaran yaşlı adam, 2 saatlik yürüyüşten sonra öldü

Ağaçtan düşüp kafasını yaran yaşlı adam, 2 saatlik yürüyüşten sonra öldü

1 saat önce

Ağaçtan düşüp kafasını yaran yaşlı adam, 2 saatlik yürüyüşten sonra öldüBURSA'da, kestane toplamak için çıktığı ağaçtan tutunduğu dalın kopmasıyla düşen Hüseyin Öztürk (78), başını kayaya çarptı.

Ağaçtan düşüp kafasını yaran yaşlı adam, 2 saatlik yürüyüşten sonra öldü

BURSA'da, kestane toplamak için çıktığı ağaçtan tutunduğu dalın kopmasıyla düşen Hüseyin Öztürk (78), başını kayaya çarptı. Kafasında yaklaşık 10 santimetrelik yarık oluşan Öztürk, yanındaki komşusuyla 2 saat boyunca yürüdükten sonra yere yığıldı. Ekiplerin 2 saatlik çalışmayla ulaştığı Öztürk'ün hipotermi ve kafa travması geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, saat 12.00 sıralarında, Uludağ Kadıyayla mevkisinde meydana geldi. Komşusu Ahmet T. (70) ile birlikte kestane toplamak iin bölgeye gelen Hüseyin Öztürk, ağaca çıktı. Kestaneleri toplarken ağaçta yerini değiştirmek isteyen Öztürk, tutunduğu dalın kırılması sonucu düşüp başını kayaya çarptı. Kafasında yaklaşık 10 santimetrelik yarık oluşan Hüseyin Öztürk, komşusu Ahmet T.'nin yardımıyla ayağa kalktı. Yaklaşık 2 saat yürüyen Öztürk, birden fenalaşarak yere yığıldı. Ahmet T.'nin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, UMKE ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından ikiliye ulaştı. Yapılan kontrolde Öztürk'ün hipotermi ve kafa travması geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerine gelen polisin yaptığı incelemenin ardından Hüseyin Öztürk'ün cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Ağaçtan düşüp kafasını yaran yaşlı adam, 2 saatlik yürüyüşten sonra öldü

Hüseyin Öztürk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:06 Kaynak: DHA
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