Son Dakika Haberleri: Ağaçtan İnemeyen Kediyi İtfaiye Kurtardı

Ağaçtan İnemeyen Kediyi İtfaiye Kurtardı

1 saat önce

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde tırmandığı ağaçtan inemeyen kediyi, Eğirdir Belediyesi İtfaiye ekipleri kurtardı.

Ağaçtan İnemeyen Kediyi İtfaiye Kurtardı, System.String[]
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde tırmandığı ağaçtan inemeyen kediyi, Eğirdir Belediyesi İtfaiye ekipleri kurtardı. Yeşilada mahallesinde ağaçtan inemeyen kediyi gören ve bağırmasını duyan mahalle sakinleri, belediye itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin merdivenle uzandığı ağaçtan kurtarılan kedi salıverildi. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 04:45 Kaynak: İHA

Eğirdir, Isparta, İtfaiye, Güncel
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