Ağaçtan İnemeyen Kediyi İtfaiye Kurtardı
1 saat önce
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde tırmandığı ağaçtan inemeyen kediyi, Eğirdir Belediyesi İtfaiye ekipleri kurtardı.
Isparta
'nın Eğirdir
ilçesinde tırmandığı ağaçtan inemeyen kediyi, Eğirdir Belediyesi İtfaiye
ekipleri kurtardı. Yeşilada mahallesinde ağaçtan inemeyen kediyi gören ve bağırmasını duyan mahalle sakinleri, belediye itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin merdivenle uzandığı ağaçtan kurtarılan kedi salıverildi. - ISPARTA
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 04:45 Kaynak: İHA
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