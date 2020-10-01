Son dakika haberi... Ağaçtan kozalak çırparken elektrik akımına kapılan işçi öldü - AYDIN - Son Dakika

Son dakika haberi... Ağaçtan kozalak çırparken elektrik akımına kapılan işçi öldü - AYDIN

Son dakika habere göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, kozalak çırpmak için çıktığı ağaçta elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, kozalak çırpmak için çıktığı ağaçta elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi.

Özel bir firmada çalıştığı öğrenilen Yasin Taş (27), Karaova Mahallesi'nde çam ağaçlarındaki kozalakları çırpmak için elindeki demir çubukla ağaca çıktı.

Çubuğun ağacın dallarının arasından geçen elektrik tellerine değmesi sonucu elektrik akımına kapılan Taş, toprak zemine düştü.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yasin Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazesi otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Taş'ın, evli ve 2,5 yaşında bir kız çocuğu sahibi olduğu öğrenildi.

Son dakika haberi... Ağaçtan kozalak çırparken elektrik akımına kapılan işçi öldü - AYDIN
Son dakika haberi... Ağaçtan kozalak çırparken elektrik akımına kapılan işçi öldü - AYDIN
Son dakika haberi... Ağaçtan kozalak çırparken elektrik akımına kapılan işçi öldü - AYDIN
Son dakika haberi... Ağaçtan kozalak çırparken elektrik akımına kapılan işçi öldü - AYDIN

Kuşadası, Kozalak, Aydın, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 19:33 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Ağaçtan kozalak çırparken elektrik akımına kapılan işçi öldü - AYDIN - Son Dakika

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