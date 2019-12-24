Ağaçtan yaptığı minyatür eserlerle geçmişi yaşatıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağaçtan yaptığı minyatür eserlerle geçmişi yaşatıyor - Son Dakika

Ağaçtan yaptığı minyatür eserlerle geçmişi yaşatıyor

5 saat önce

AFYONKARAHİSAR'da, emekli Şükrü Koç (64), evinin çatı katına kurduğu atölyesinde çam ve kavak ağacından yaptığı minyatür eserlerle geçmişi canlı tutmaya çalışıyor.

Ağaçtan yaptığı minyatür eserlerle geçmişi yaşatıyor, System.String[]
AFYONKARAHİSAR'da, emekli Şükrü Koç (64), evinin çatı katına kurduğu atölyesinde çam ve kavak ağacından yaptığı minyatür eserlerle geçmişi canlı tutmaya çalışıyor.

Sandıklı ilçesinde yaşayan, 2 çocuğu ve 2 torunu olan emekli Şükrü Koç, çocukken kendi imkanlarıyla ağaçlara şekil vermeyi öğrendi. Ağaçlara şekil vererek oyuncaklar yapan Şükrü Koç, büyüdüğünde de hobi olarak boş zamanlarında ahşaptan minyatür eserler yapmaya başladı. Emekli olduktan sonra ise Fatih Mahallesi'ndeki 2 katlı evinin çatı katını atölye haline getirerek çalışmalarına devam etti. Koç, atölyesinde temin ettiği çam ve kavak ağaçlarına bıçak ve törpü yardımıyla şekil verip, yörede kullanılan tarım aletleri ve çeşitli eşyalar yapmaya başladı. Bugüne kadar 500'e yakın minyatür eser koleksiyonu oluşturan Koç, eserlerinden bazılarını da yakınlarına hediye etti.

Şükrü Koç, bu sayede hem boş zamanlarını değerlendirmeye hem de geçmişi canlı tutmaya çalıştığını söyledi. Şükrü Koç, "Çocukluğumdan bu yana ağaca şekil vermeyi seviyorum. Çocukluğumda oyuncak olarak yapıyordum. Sonra bu şekilde boş zamanlarımı değerlendirmeye başladım. Emekli olunca daha fazla zaman ayırdım. Geçmişi canlı tutmak için çalışma yapmaya başladım. Çam, en çok da kavak ağacı kullanıyorum. Kavak ağacını yontması ve işlemesi daha kolay. Geçmişte tarım aleti olarak kullanılan malzemeler ve yöresel giysiler var. Yenileri herkes biliyor. Ama eskileri benim torun dahil bilmeyenler var. Bu şekilde geçmişi anlatıyorum. Eşe dosta hediye olarak veriyorum" dedi.

Şükrü Koç'un komşusu Ali Öztürk de "Şükrü çalışırken ben de arada gelir çalışmalarını izlerim. Geçmişteki tarım aletleri gibi değişik figürler var. Harika bir şey. Günümüzde yok denecek az. Şükrü kardeşimiz bunları canlandırıyor" diye konuştu.


- Afyonkarahisar
Şükrü Koç, Afyon, Kavak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Suç örgütüne büyük darbe! Çete liderinin kim olduğunu öğrenenler duyduklarına inanamadı
Üzerinde baskı hatası bulunan 250 bin lirayı bugünkü 250 bin liraya satmak istiyor Meteoroloji tarih verip duyurdu! İstanbul'a kar geliyor Otostop çekip bindiği kamyonet kaza yapınca canından oluyordu

Son Dakika Haberleri
16:41 İzmir'de su kesintileri nedeniyle tankerlerle su dağıtımı sürüyor, vatandaş tepkili - Son Dakika
16:40 Adıyaman'da 5 kişi karbonmonoksitten zehirlendi - Son Dakika
16:40 Kurduğu serada topraksız tarımla marul yetiştiriyor - Son Dakika
16:40 Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan "Kanal İstanbul" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
16:40 Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yem bitkisi tohumu dağıtımı - Son Dakika
16:33 Meteoroloji tarih verip duyurdu! İstanbul'a kar geliyor - Son Dakika
16:27 Otostop çekip bindiği kamyonet kaza yapınca canından oluyordu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 15:43:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ağaçtan yaptığı minyatür eserlerle geçmişi yaşatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]