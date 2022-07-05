Körfez Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla yaya trafiğinin yoğun olacağı Ağadere Caddesi'nde vatandaşların rahat bir şekilde alışverişlerini yapabilmeleri adına gerekli önlemleri alıyor. Esnafın da talebi sonrasında bayram alışverişi dolayısıyla yoğunluk yaşanacak olan Ağadere Caddesi, trafiğe kapatılacak. Çarşamba gününden Cuma gününe kadar Ağadere Caddesi trafiğe kapalı olacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Körfez Belediyesi, Kurban Bayramı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ağadere Caddesi 3 gün trafiğe kapalı olacak - Son Dakika

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