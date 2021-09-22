Ağadeve köyüne beton yol yapılıyor - Son Dakika

Kars'ta köyler modern yollara kavuşuyor. Bir çok köy yolu sıcak asfalt yapılırken, bazı köylere ise beton yol yapılıyor.

Kars'ta köylerde AK Parti hükümetlerinden nasibi almaya devam ediyor. AK Parti hükümetleriyle hizmet gören köylerde, sıcak asfalt ve beton yol çalışmaları devam ediyor.

Kars Merkez Ağadeve köyü yolu İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'nce SSB beton yol olarak kaplanıyor.

Köy yolunun ilk kez bu kadar itinalı yapıldığına dikkat çeken köylüler, "Bizler AK Parti hükümetleriyle hizmet gördük. Köy yollarımız sıcak asfalt oldu, köy içi yollar kilit parke ile döşendi. Kendi köy yolumuz beton oluyor. Allah emeği geçenlerden razı olsun. Bizlerde tozdan topraktan kurtulmuş olduk" dediler.

Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'nce Merkez Ağadeve köyü, 5.3 kilometrelik kısmı SSB beton yol oluyor. Ağadeva köyünün yol çalışmasının kısa sürede tamamlanacağı öğrenildi. - KARS