Ağağıkuzfındık sosyal tesisleri elden geçirildi

Beraberinde Aşağıkuzfındık Mahalle Muhtarı Ali Özden ile birlikte sosyal tesiste yapılan bakım onarım çalışmalarını inceleyen Başkan Bozkurt, yapılan çalışmalar sonrası sosyal tesisin mahalle sakinlerine daha iyi hizmet vermeye devam edeceğini belirtirken mahalle muhtarı Ali Özden'de tesiste bakım onarım çalışmalarının kısa sürede tamamlanarak mahalle sakinlerinin hizmetine sunulmasından dolayı Başkan Bozkurt'a teşekkür etti.