Son Dakika Haberleri: Ağağıkuzfındık sosyal tesisleri elden geçirildi
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Ağağıkuzfındık sosyal tesisleri elden geçirildi

1 saat önce

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Aşağıkuzfındık Sosyal Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.

Ağağıkuzfındık sosyal tesisleri elden geçirildi, System.String[]

Beraberinde Aşağıkuzfındık Mahalle Muhtarı Ali Özden ile birlikte sosyal tesiste yapılan bakım onarım çalışmalarını inceleyen Başkan Bozkurt, yapılan çalışmalar sonrası sosyal tesisin mahalle sakinlerine daha iyi hizmet vermeye devam edeceğini belirtirken mahalle muhtarı Ali Özden'de tesiste bakım onarım çalışmalarının kısa sürede tamamlanarak mahalle sakinlerinin hizmetine sunulmasından dolayı Başkan Bozkurt'a teşekkür etti.

Ali Özden, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 01:07 Kaynak: Bültenler
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