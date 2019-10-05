Ağağıkuzfındık sosyal tesisleri elden geçirildi
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Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Aşağıkuzfındık Sosyal Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 01:07 Kaynak: Bültenler
Beraberinde Aşağıkuzfındık Mahalle Muhtarı Ali Özden ile birlikte sosyal tesiste yapılan bakım onarım çalışmalarını inceleyen Başkan Bozkurt, yapılan çalışmalar sonrası sosyal tesisin mahalle sakinlerine daha iyi hizmet vermeye devam edeceğini belirtirken mahalle muhtarı Ali Özden'de tesiste bakım onarım çalışmalarının kısa sürede tamamlanarak mahalle sakinlerinin hizmetine sunulmasından dolayı Başkan Bozkurt'a teşekkür etti.
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