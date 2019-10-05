Son Dakika Haberleri: Ağağıkuzfındık Sosyal Tesislerinde bakım çalışmaları
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Ağağıkuzfındık Sosyal Tesislerinde bakım çalışmaları

1 saat önce

Eskişehir'in İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Aşağıkuzfındık Sosyal Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.

Ağağıkuzfındık Sosyal Tesislerinde bakım çalışmaları, System.String[]

Eskişehir'in İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Aşağıkuzfındık Sosyal Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.


Beraberinde Aşağıkuzfındık Mahalle Muhtarı Ali Özden ile birlikte sosyal tesiste yapılan bakım onarım çalışmalarını inceleyen Başkan Bozkurt, yapılan işlemlerin ardından tesisin mahalle sakinlerine daha iyi hizmet vereceğini bildirdi.


Mahalle muhtarı Ali Özden de tesiste bakım onarım çalışmalarının kısa sürede tamamlanarak mahalle sakinlerinin hizmetine sunulmasından dolayı Başkan Bozkurt'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kadir Bozkurt, Ali Özden, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:16 Kaynak: İHA
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