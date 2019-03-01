Agah Uğur İle Yeni Medya Sanatı Üzerine Keyifli Bir Sohbet

Dernek üyeleri Selin Bozkurt, Çiğdem Eşrefizade, Handan Aral, Nermin Aşçıoğlu, Ece Mizrahi, Arzu Küfündür, Duygu Hayırlıoğlu, Füsun Kapki, Zeliha Kavuncu,Yasemin Atatüre, Gözde Varol, Ayşen Laçinel, Sinem Gönç, Zeynep Gül Uzunkaya, Agah Uğur'u, Göktürk'te kurduğu "Whynot" sanat alanında ziyaret etti.

Türkiye'nin önde gelen sanayi gruplarından Borusan Holding'te uzun yıllar Genel Müdür ve CEO'luk yaptıktan sonra görevini Yönetim Kurulu Üyesi olarak sürdüren Agah Uğur, profesyonel iş yaşamının dışında birçok sivil toplum kuruluşunun da yönetim kurulunda yer aldı.

Sanatla ilgisinin İngiltere'de öğrencilik döneminde başlayan Agah Uğur, yıllar içinde farklı bir koleksiyona sahip oluyor. Agah Uğur, özellikle video art, fotoğraf ve yeni medya sanatına yoğun ilgi gösteriyor.

Sanatseverlerin "Whynot" İlgisi

Agah Uğur'un kurduğu, video odaları ve enstalasyonlara dönüştürdüğü bir dairede bulunan "Whynot" sanat alanı, sanatseverlerden büyük ilgi görüyor.

Agah Uğur'un koleksiyonu, çağdaş Türk ve uluslararası sanatçıların çoğunlukla yeni medya çalışmalarından (video, nesne/ heykel, enstalasyon, fotoğraf) oluşuyor. Video koleksiyonu ise, Türkiye'deki en büyüklerden biri olmanın yanı sıra en provokatif ve tutarlı sanat koleksiyonlarından biri olarak kabul ediliyor.

BMW Sanat Rehberi (Art Guide) Koleksiyona Yer Verdi

Agah Uğur'un koleksiyonu, dünyada ilgiyle takip edilen BMW Sanat Rehberi'nde de yerini aldı. 2012 yılından beri yayınlanan "The BMW Art Guide by Independent Collectors", koleksiyonerlerin kişisel çağdaş sanat koleksiyonlarını sanatseverler ile buluşturuyor.The BMW Art Guide'ın 5. edisyonu, Agah Uğur koleksiyonu ile beraber 43 ülkede, 196 şehirde bulunan 270 farklı kişisel çağdaş sanat koleksiyonunu içeriyor.