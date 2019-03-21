Son Dakika Haberleri: Agahefendi İlkokulu Öğrencilerinden Yaşlılara Ziyaret

Agahefendi İlkokulu Öğrencilerinden Yaşlılara Ziyaret

1 saat önce

Yozgat'ın Sorgun Agahefendi İlkokulu öğrencileri, "Yaşlılar Haftası" nedeniyle yaşlıları evlerinde ziyaret ettiler.

Agahefendi İlkokulu Öğrencilerinden Yaşlılara Ziyaret, System.String[]
Yozgat'ın Sorgun Agahefendi İlkokulu öğrencileri, "Yaşlılar Haftası" nedeniyle yaşlıları evlerinde ziyaret ettiler.

Agahefendi İlkokulu Müdür Yardımcısı Mustafa Tuncer ile 1. Sınıf Öğretmeni Mehmet Koç gözetiminde bir grup öğrenci "Yaşlılar Haftası" nedeniyle Sorgun'da yaşayan 93 yaşındaki Yusuf Müderrisoğlu ile Bahri Kaya'yı evinde ziyaret edip ellerini öpüp, onlarla sohbet ettiler.

Müdür Yardımcısı Mustafa Tuncer, her insan için değişik mana ve önem ifade eden yaşlılığın hayatın çok özel bir dönemi olduğuna işaret ederek "Yaşlılarımız dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımızdır. Onları ziyaret etmenin mutluluk ve gururunu yaşayan öğrencilerimiz yaşlılara da çocukluk anılarını yaşattılar. Allah onlara uzun ömür versin ve başımızdan eksik etmesin." diye konuştu.

Yaşlıları evlerinde ziyaret etmekten büyük mutluluk duyduklarını söyleyen öğrenciler, yaşlıların belirli günlerde değil, her zaman hatırlanıp ziyaret edilmesi gerektiğini belirttiler. - YOZGAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:57 Kaynak: İHA

Mustafa Tuncer, Yozgat, Sorgun, Güncel
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