Ağalarov'dan Türk ihracatçısına gümrük müjdesi

Azerbaycanlı asıllı Rus iş adamı Araz Ağalarov'un başkanı olduğu Crocus Group, Türk iş dünyası için ayrıcalıklı gümrük hizmetleri vermeye başladı.

Azerbaycanlı asıllı Rus iş adamı Araz Ağalarov'un başkanı olduğu Crocus Group, Türk iş dünyası için ayrıcalıklı gümrük hizmetleri vermeye başladı.



Azerbaycan kökenli Rus iş adamı Ağalarov, Türkiye-Rusya ticaretinin gelişmesine katkı vermeye devam ediyor. Bir süre önce sahibi olduğu dünyanın en büyük fuar merkezlerinden Moskova'daki Crocus Expo'da, Türk girişimcilere ayrıcalıklı fuar düzenleme teklifinde bulunan Ağalarov, bir adım daha ileri giderek Türk ihracatçısına ayrıcalıklı gümrük hizmeti vermeye hazırlanıyor.



Crocus Group'a bağlı Crocus Logistics şirketi Genel Müdürü Mahir Yagubov, Moskova'ya yakın Odintsovo bölgesinde gümrük hizmetleri verdiklerini belirterek, "Moskova'ya yaklaşık 12 kilometre yakın Odintsovo bölgesinde Akulovski gümrük servisimiz faaliyet gösteriyor. Burası toplam 62 bin metrekarelik bir alan. Modern tesislerimiz, depo alanlarımız, TIR araçları için özel alanlarla ihracatçılara hizmet veriyoruz. Tesisimizde Rusya Federal Gümrük Servisi'ne (FTS) bağlı Gümrük Kapısı da bulunuyor. Burada Rusya Federal Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Servisi (Rosselnadzor) de faaliyet gösteriyor" dedi.



Türk İiracatçıya Zaman ve Maliyet Avantajı Yaratıyor



Türkiye dahil dünyanın birçok ülkesi ile sıkı işbirliği yaptıklarını anlatan Yagubov, "Türk firmaları için makul fiyatlar uygulamaya başladık. Grup Başkanımız Sayın Ağalarov, Rus-Türk ticari ilişkilerinin artırılması gerekliliğine her zaman vurgu yapıyor ve bir süre önce Türk iş dünyasına Moskova'da ulusal Türk fuarının yapılmasını önermişti. Ticari ilişkilerin gelişmesinde önemli bir nokta da gümrükler ve gümrük hizmetinde çalışan şirketlere büyük iş düşüyor. Biz de modern gümrükleme tesislerimizde, müşterilerimize hızlı hizmet, evraklama, lojistik, kapıdan kapı teslimatı hizmerti sağlıyoruz. Türkiye'den gümrüğümüzü tercih edecek iş adamları bu hizmetlerden daha uygun fiyatlarda ve zaman avantajı elde ederek yararlanabilecek" ifadelerini kullandı.



Yeni düzenlemelere hazır



Rusya Federasyonu'nda yeni gümrük mevzuatları çerçevesinde önümüzdeki günlerde zorunlu ürün etkiletme (çip) sisteminin başlayacağını belirten Yagubov, "Crocus olarak gümrük hizmetlerimizde çip sistemiyle ilgili de faaliyetlerimiz mevcut. Genel olarak Türk girişimciler için kolaylıkla sağlayacak hizmetler veriyoruz" dedi.



Crocus Interservice Genel Müdürü Oleg Plotnikov ise elektronik ortamda tüm gümrük çalışmalarını hızlı şekilde yaptıklarına dikkat çekerek,"En modern teknolojiyi kullanarak müşterilerimizin hızlı şekilde gümrük işlemlerini hallediyoruz. Yıllardır büyük Türk markaları ile işbirliğimiz devam ediyor. Rusya Federasyonu ile Türkiye arasındaki bir ticaret ortamı sunmak için başta gümrük olmak üzere, lojistik, fuarcılık, çip sistemi ve başka bu gibi alanlarda faaliyetlerimiz var. En büyük avantajlarımızdan biri Moskova'ya çok yakın mesafede bulunmamız" ifadelerini kullandı.



Türk ve Rus liderlerinin iki ülke ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması gibi bir hedefi bulunuyor. Hiç şüphesiz etkili ve hızlı gümrük işlemleri bu ticaretin gelişmesinde etkisi olacak. Bu noktada Crocus Logistics Türk ihracatçıları için hem zaman hem de maliyet avantajı yaratıyor ve önümüzdeki dönemde Türkiye-Rusya ticaretinde önemli bir görev almaya hazırlanıyor. - BAKÜ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Türk gemisine saldıran korsanlar, 10 kişiyi rehin aldı

Nijerya'da kaçırılan Türk gemicinin eşi, ağlayarak yardım istedi

Gökhan Özoğuz'dan Ömer Halisdemir paylaşımı: Türk askeri böyle resmedilir!

Korsanların saldırısına uğrayan gemiden ilk görüntüler