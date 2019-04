Ağaoğlu: "1970'li Yıllarda İzlediğim Trabzonspor'un Sinyallerini Veriyor"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Her maç için ayrı konsantre oluyor, ayrı savaşıyoruz ama sağlam savaşıyoruz. Bu beni inanılmaz mutlu ediyor. Ortaya konulan bu mücadele, bu azim, bu hırs, benim 1970'li yıllarda izlediğim Trabzonspor'un sinyallerini veriyor. O futbol, o mücadele. Biz buyuz." dedi.



Gazetecilerin sorularını yanıtlayan başkan Ağaoğlu, hedeflerinin ligde zirve mücadelesi vermek olduğunu belirterek, "Oynadığımız futbol taraftarlarımızı tatmin edecek. Maç maç bakıp, gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Oynanan futbol, şartlar ne olursa olsun taraftarı memnun edecek. Ligin sonuna kadar da biz zirve yarışının içerisinde olacağız." ifadelerini kullandı.



Zirve sözünün sadece şampiyonluk olarak algılamaması gerektiğine dikkati çeken Ağaoğlu, şöyle konuştu:



"Biz 6 yıldır 5.'likten yukarı çıkamıyorduk. Onun için her maç ayrı önem taşıyor. Her maç için ayrı konsantre oluyor, ayrı savaşıyoruz ama sağlam savaşıyoruz. Bu beni inanılmaz mutlu ediyor. Ortaya konulan bu mücadele, bu azim, bu hırs, benim 1970'li yıllarda izlediğim Trabzonspor'un sinyallerini veriyor. O futbol, o mücadele. Biz buyuz. Bu bize zevk veriyor. Madem ki bir temaşa sanatı diyorlar, o zaman bütün gereklerini yerine getirmemiz lazım. Biz horonu, kolbastıyı hızlı oynuyoruz, hızlı konuşuyoruz, yemeği hızlı yiyoruz. Ondan sonra 'lay lay lom' futbol falan yok. Bana zevk vermeyen şey, zaten taraftara da vermez. Ben de 45 yıldır bir taraftarım. Neyin ne olduğunu, benim kanımı neyin kaynattığını da biliyorum."



"Gençlere verdiğimiz önem ortada"



Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) 21 Yaş Altı Ligi'ni bu sezon son kez düzenlediği yönündeki açıklama hatırlatılan Ağaoğlu, "Federasyonun ne karar alacağı henüz netleşmiş değil ama 21 Yaş Altı Ligi olmayacaksa, ben her zaman bir rezervden yanayım." diye konuştu.



Kadrolarını geniş tutmak durumunda olduklarına dikkati çeken bordo-mavili kulübün başkanı, "Herkes 'Benfica modeli' falan konuşuyor. Bunlar 70-75 oyuncuyla ligi sürdüren takımlar. Bunlarda A kadro B kadro diye bir şey yok. Oyuncu sakatlandığı zaman, yerini alacak başkası mutlaka var. Bunun örneklerini de gördük. Ajax'ın, Benfica'nın, Sporting Lizbon'un, Porto'nun performansı ortada. Bizim gençlere verdiğimiz önem de ortada." değerlendirmesinde bulundu.



Kulübün 12, 14 ve 16 yaş gurubuyla geçtiğimiz günlerde bir araya geldiğini anlatan Ağaoğlu, "Şöyle bir kafayı çevirip baktım, pırıl pırıl gençler. 'Biz 1 milyar lira borcun altına girerken, size güvenerek girdik. Ağabeyleriniz Yusuf (Yazıcı), Abdülkadir (Ömür), Uğurcan (Çakır) ve Hüseyin (Türkmen) de buradaydı." dedik. Onlara güvenerek girdik biz bu işe ve onlarla bu yükün altından kalkacağımıza inanıyoruz. Şu anda işin başındayız. O yüzden 21 Yaş Altı Ligi veya Rezerv Lig, adı her ne olursa olsun, son derece önemli." şeklinde konuştu.



Spor adamı olarak kulüp başkanlarının birinci görevinin, ülke gençlerine hizmet etmek olduğunu belirten Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ligimizin kalitesini tabii ki yukarıda tutacağız ama bugün FIFA'daki, UEFA'daki 36 dosyamızın tamamı yabancı oyunculara, bu oyuncuların geldiği kulüplere ve menajerlerine olan borçlar nedeniyleyse, burada bir yanlış var. Niye benim yerli oyuncumla FIFA'da bir tane dosyam yok. Ekonomik çöküntü içerisinde sportif olarak da dönüp baktığımız zaman, sıkıntı büyük. Ben sadece kendi takımımdan sorumluyum ve bu ekonomik yükün altından biz bu oyuncularla kalkacağız. Bu oyuncular bize para kazandıracak, maç kazandıracaklar ve kulübün mali tablosunu düzelteceğiz. Belki de 3-5 sene içerisinde borçlarını sıfırlama noktasına gelmiş ve ligi de domine eden bir kulüp olacağız. "



"Öncelikli sorunlarımız var"



Ahmet Ağaoğlu, Caleb Ekuban'ın sözleşmesinin uzatılıp uzatılmayacağı yönündeki soru üzerine, "31 Mayıs'a kadar Ekuban'ın tapusu benim elimde. Şu anda öncelikli sorunlarımız var. Öncelikli sorunlarımız üzerinden gidiyoruz. Ekuban'ın kontratının uzatılması, Rodallega'nın kontratının uzatılması veya Ünal Karaman hocamızla devam edip etmeyeceğimiz konularına gelmedik. Takımdan hiçkimse gitmeyecek, yönetim de Allah ömür verirse 3 sene görev yapacakmış gibi çalışıyoruz. O konuda bir sıkıntı yok. Sadece şunu düşünsünler, Ekuban'ı getirdiğimiz zaman neler söyleniyordu, bugünkü Ekuban için ne söyleniyor?" yanıtını verdi.



A Milli Futbol Takımı'nın Rusya ile Trabzon'da yaptığı maçın ardından taraftarlardan, "Rusya'nın sağ bekini neden almıyorsunuz?" şeklinde sorular geldiğini aktaran Ağaoğlu, şunları söyledi:



"Soruların bunlar olmaması lazım. Bu camia beni, 'Niye Rusya'nın sağ beki gibi bir oyuncu yetiştirmedin?', 'Niye Ronaldo gibi bir forvetimiz yok?' şeklinde eleştirdiği zaman, taşlar yerine oturmuş demektir. Trabzonspor bunu yapmak zorunda. Bizim dışarıdan uçuk kaçık rakamlarla transfer yapıp, kadro oluşturabilecek bir ekonomik gücümüz yok. Bunu herkes bilsin. Altını çizerek söylüyorum, gerek de yok. Bugün bir Murat Cem'i, Abdulkadir Parmak'ı, Abdülkadir Ömür'ü, Yusuf Yazıcı'yı, Uğurcan Çakır'ı, Hüseyin Türkmen'i, say sayabildiğin kadar. Bunların çimentosu da Sosa, Onazi, Pereira, Novak. Bunlarla beraber kadroyu pekiştirdiğimiz zaman, sonuç da bir anlamda ortada."



"Gelsinler bu şölene katılsınlar"



Bordo-mavili taraftarlara seslenen Ağaoğlu, desteğe her zamankinden daha çok ihtiyaçları olduğunu vurguladı.



Tribünlerin mevcut durumunun kendilerine yakışmadığını, stadı bir şölen alanına çevirmeleri gerektiğini aktaran Ağaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:



"Birçok maçımızı taraftarımızın desteğiyle kazandık. Bunun ötesi de var. Bugünkü konuma, taraftarımızın ve camiamızın desteğiyle, sabrıyla, hoşgörüsüyle geldik. Bize tahammül ettiler ama son zamanlarda seyirci sayısı düşmeye başladı. Bu bize yakışmıyor. Tekrar tekrar rica ediyorum. Taraftarlarımızın desteğine her sene olduğundan daha fazla ihtiyacımız var. Gelsinler bu şölene katılsınlar. Önümüzdeki senelerde bu ligi domine eden bir Trabzonspor olacak ve o Trabzonspor'un temeli bugünlerde atılıyor. Bu temel atma törenini kaçırmasınlar."

