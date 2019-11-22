Son Dakika Haberleri: Ağaoğlu: 20 milyon euroluk bütçeyle devlerle yarışıyoruz
Son Dakika Spor Ağaoğlu: 20 milyon euroluk bütçeyle devlerle yarışıyoruz - Son Dakika Spor

Ağaoğlu: 20 milyon euroluk bütçeyle devlerle yarışıyoruz

6 saat önce

20 milyon Euro'luk bir bütçeyle sezona başladıklarını hatırlatan Ağaoğlu, "80-85 milyon Euro bütçesi olan kulüplerle ben 20 milyon Euro'luk bütçeyle aynı mücadeleyi veriyorum.

Ağaoğlu: 20 milyon euroluk bütçeyle devlerle yarışıyoruz, System.String[]

20 milyon Euro'luk bir bütçeyle sezona başladıklarını hatırlatan Ağaoğlu, "80-85 milyon Euro bütçesi olan kulüplerle ben 20 milyon Euro'luk bütçeyle aynı mücadeleyi veriyorum. Aynı hedef için. Aradaki açığı kapatmak için çok farklı şeylere ihtiyaç var. Açığı ancak mücadele ederek kapatabilirsiniz" dedi.


UĞURCAN İÇİN TEKLİF GELMEDİ


Ağaoğlu, kalecileri Uğurcan Çakır'a teklif geldiği iddiaları ile ilgili olarak, "Daha sezonun bitmesine 6-7 ay var. Uğurcan'a teklif geliyor mu diye soruluyor, gelmedi" açıklamasını yaptı. Trabzonspor olarak bu sezon en çok zorlandıkları takımların ligde alt sıralarda yer alanlar olduğunu belirten Ahmet Ağaoğlu, "En fazla puanı da bu rakiplere karşı kaybettik" diye konuştu.


Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 08:47 
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