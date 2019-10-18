Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, lisans talimatına uymayan 5-6 kulübün olduğunu belirterek, "Eğer 2020 Ocak ayı geldiğinde bunu erteleyelim derlerse kıyamet kopar" dedi.



Trabzonspor Divan Genel Kurulu, Kadir Özcan Tesisleri Nizamettin Algan salonunda gerçekleştirildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile Divan Başkanı Ali Sürmen'in hazır bulunduğu toplantı salonu tamamen doldu. Toplantı öncesinde Barışpınarı Harekatı'na destek mesajı verilirken, daha sonra Divan Başkanı Ali Sürmen'in talebi üzerine salonda bulunan herkes Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek vermek amacıyla asker selamı verdi.



Toplantının açılış konuşmasını yapan Divan Başkanı Ali Sürmen, Trabzonlu teknik adam Şenol Güneş'i milli takımda elde ettiği başarılardan dolayı kutladı. Ardından ise Trabzonspor'un bu sezonki heyecanının herkese umut verdiğine vurgu yaptı.



Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise kulübün içinde bulunduğu ekonomik durum, Bankalar Birliği yapılandırması ve hedefler konusunda açıklamalarda bulundu. Başkan Ağaoğlu, zorluk derecesi yüksek maçların yanı sıra birçok sakatlığa rağmen etkilenmeden yollarına devam ettiklerini belirterek, "Uzun bir aradan sonra Avrupa kupasında guruplara kaldık. Ancak UEFA gelirlerimizin bir bölümüne el koydu bu konuya itiraz ettik ve Aralık ayında duruşması olacak. Ayrıca 31 Haziran tarihiyle Bankalar Birliği ile yeniden yapılandırma imzaladık. Haziran ayından itibaren bizim yolumuz açıldı. UEFA Kupalarına iştirak etme anlamında" dedi.



"Biz ayak da el de kompresör frenini de kullandık"



Ağaoğlu, Bankalar Birliği yapılandırmasına en iyi hazırlanan kulübün kendileri olduğunu da belirterek, "Biz Mayıs ayı itibariyle Bankalar Birliği yapılandırması için gerekli hazırlıklarımıza başlamıştık. Profesyonel kadro maliyetini 38 milyon Euro'dan 13 milyon Eurolara kadar indirdik, oyuncu satışından elde ettiğimiz gelirlerle kulübümüzün borçlarını ve futbolculara olan borçları ödedik. Ancak biz frene basarken, 'Bize nasılsa Ocak ayında para verecekler deyip' kulübün büyüklüğüne, ihtiyaçlarına bakmadan 10 milyon ile 20 milyon arasında borçlanan kulüpler oldu. Biz ayak da el de kompresör frenini de kullandık. Yeniden yapılandırma hayata geçtikten sonar kulübün gelirinin yüzde 70'i borç ödemeye gider sadece yüzde 30'u kulübün ihtiyaçları doğrultusunda serbest kalır. Biz yüzde 30 ile başladık. Bu çalışmaları çok ciddi götürdüğümüz için Bankalar Birliği ile yeniden yapılandırma protokolünü ilk imzalayan kulüp olduk. Şu an gelmiş olduğumuz nokta itibariyle sadece ilk imzalayan değil, bugüne kadar ciddiyetle imzalayan en ufak bir şekilde orada verilen sözlerin dışına taşmayan kulüp olarak yolumuza devam ediyoruz. Orada en altta bir kare, kare içerisinde kulüp başkanının müteselsil kefaletini istiyor. Anlaşma şartlarına uyulmadığı takdirde yapılandırma ortadan kalkar, geriye dönük olarak bütün borçlar kulüp başkanına rücu edilir. Benim bunu imzalamamda herhangi bir sakınca yok" dedi.



"Lisans talimatına uymayan 5-6 kulüp var. Eğer hazır değiliz, erteleyelim derlerse kıyamet kopar"



Başkan Ahmet Ağaoğlu, mali kriterlere uymayan kulüplerin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini de belirterek, "Mali kriterlere uyulmadığı takdirde transfer yasağı, puan silme, çok aşırı bir şekilde ihlal edildiğinde küme düşmeye kadar giden yaptırımlar söz konusu. Biz isterdik ki Haziran ayı itibariyle yürürlüğe girsin. UEFA bunu istiyor, Trabzonspor kulübü buna hazır. Ancak yeni bir uygulama hemen geçmeyelim, kulüplerimize süreç tanıyalım, Ocak 2020 itibariyle biz bu talimatı alıp uygulamaya koyacağız. Bu lisans talimatına uymayan benim takip ettiğim kadarıyla 6-7 tane kulüp var. Eğer o Ocak 2020 tarihi gelir de bir şekilde 'Yahu henüz tam olarak hazır değiliz, bunu bir sene daha erteleyelim' dediklerinde kıyamet kopar. Çünkü bu başlı başına bir haksız rekabetin onayı, adaletsizliğin, ödüllendirilmesi anlamına gelir. Ben kendimi sıkacağım, ben transferde bana tanıdığınız limitlerin üzerinde transfer yapmayacağım, mali disipline harfiyen uyacağım, harfiyen uymayan o limitlerin üzerinde çok çok üzerinde harcamalar yapan kulüpleri ile mücadele edeceğim. Bu nasıl olacak? Trabzonspor kulübü olarak; Ocak ayında bu lisans talimatı yürürlüğe girmesi için tüm mücadeleyi vereceğiz. Uymayan kulüplere de oradaki yaptırımlar neyse hepsinin de TFF harfiyen uygulamak zorunda. Böyle bir süreçten geçerek bu yeniden yapılandırmayı harfiyen uygulayan, disiplinle takip eden tek kulüp olarak huzurlarınızdayım" dedi.



"Borç 1 milyar 292 milyon'dan 840 milyona iniyor"



Trabzonspor kulübünün 2000 yılından sonra ilk kez borç azalttığını belirten Ahmet Ağaoğlu, "Trabzonspor Kulübü 2000 yılından sonra ilk defa borç azalttı. Şu anda 940 milyon lira. İçerisinde 85 milyon liralık bir benzin istasyonundan TMSF'ye olan borç da var. Önümüzdeki bir hafta içinde onun satışı da gerçekleşecek. O da gerçekleşirse Trabzonspor'un borcu 840 milyon liraya inmiş durumda. Yani 1 milyon 292 milyondan, 840 milyon liraya iniyor. Sermaye artışından 77 milyon liralık bir gelir elde edildi. Bu gelirin tamamı borç kapamaya gitti. Bu süreç içerisinde yeni sponsorluk anlaşmaları imzalandı. Üç ay içerisinde 120 milyon TL'lik sponsorluk geliri elde ettik. Kombine satışı geçen sene 19 bin bu sene 34 bin olarak gerçekleşti. Mağazacılık cirosu ilk 4 ay itibariyle 35 milyon TL, geçen dönem 12 ay üzerinden 34 milyon TL idi. Geçen sene 105 bin adet forma satılmıştı, şu an itibariyle sadece 4 ayda 135 bin adet sattık" dedi.



Başkan Ahmet Ağaoğlu ayrıca teknik heyet ve futbolcuların da çok basit şekilde eleştirilmemesi gerektiğine vurgu yaparak, bu ekibin sonuna kadar arkasında olduklarını vurguladı.



Dilek ve temenniler bölümünün ardından ise genel kurul sona erdi. - TRABZON