Ağaoğlu, Çebi ve Cengiz basın mensuplarına konuştu - Son Dakika

Ağaoğlu, Çebi ve Cengiz basın mensuplarına konuştu

19.03.2021 19:27
Ağaoğlu, Çebi ve Cengiz basın mensuplarına konuştu, System.String[]

Ahmet Nur Çebi: Artık akıllanma zamanı, artık kendimize çeki düzen verme zamanıMustafa Cengiz: Çok önemli bir anlaşma, bir mali milat diyebilirizAhmet Ağaoğlu: Bu anlaşma UEFA'nın Finansal Fair Play kurallarının ihlal edilmesinin önüne de çok ciddi anlamda bir set çekiyorKaan ÜLKER - Serhan TÜRK...

Ahmet Nur Çebi: Artık akıllanma zamanı, artık kendimize çeki düzen verme zamanı

Mustafa Cengiz: Çok önemli bir anlaşma, bir mali milat diyebiliriz

Ahmet Ağaoğlu: Bu anlaşma UEFA'nın Finansal Fair Play kurallarının ihlal edilmesinin önüne de çok ciddi anlamda bir set çekiyor

Kaan ÜLKER - Serhan TÜRK/ İSTANBUL,- Beşiktaş Kulübü ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Bankalar Birliği ile imzalanan yapılandırma anlaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.AHMET NUR ÇEBİ: ARTIK AKILLANMA ZAMANI, ARTIK KENDİMİZE ÇEKİ DÜZEN VERME ZAMANIPopülist davranışlardan bütün kulüplerin uzak durması gerektiğini belirten Ahmet Nur Çebi, "Popülist politikalarla kulüplerimizi yönetirken göstermediğimiz ihtimamla bu hale gelmiş olan kulüplerimizin şu andaki durumdan kurtulabilmesi için yapılmış olan bir anlaşma yaşadık az evvel. Bunun bugünü kurtardığını kabul ediyoruz, ama gelecek için mevcut olan yönetimler ve bundan sonrakilerin kulüplerine son derece hassas, ihtimamlı davranmaları gerekiyor. Popülizmden vazgeçmeleri gerekiyor. Bugünü kurtardıysak artık geleceği kurtarmak yöneticilerin elinde. Bu sebeple Türk futboluna zarar verebilecek popülist davranışlardan artık herkesin uzak kalması gerektiğini buradan ifade etmek istiyorum. Bu kapılar her dakika çalınmaz. Burada bankaların verdiği büyük emeklerin sonucunda bir sözleşme imzalandı ve bunlar bugün kulüplere nefes aldırıyor. Cumhurbaşkanımıza tam bir yıl evvel bu durumun yürümeyeceğini gidip arz etmiştim. Kendisinin de; 'yardımcı olun' talimatıyla bugün bu krediyi bankalar bize tahsis ettiler. Öncelikle Cumhurbaşkanımıza, sonra eski Maliye Bakanımız Berat Albayrak'a, yeni Maliye Bakanımız Lütfi Elvan'a ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na buradan teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Artık akıllanma zamanı, artık kendimize çeki düzen verme zamanı. Bu kulüpler, yüz yıllık çınarla bize emanet, sahip çıkmamız gerekiyor" şeklinde konuştu."SADECE BİZE NEFES ALDIRACAK BİR KONTRAT YAPTIK"Sadece nefes aldıracak bir kontrat imzalandığına dikkat çeken Çebi, "Banka size kredi vermiş, bunların geri tahsilatıyla ilgili hükümler var. Bu hükümler sizin bu paraları kazanıp bankaya ödemenizi gerektiriyor. Bunu yapmadığımız takdirde kulüplerimize sorun oluştururuz. Bugün eskisinden daha iyi bir kontrat yapılmıştır ancak çok yeterli bir kontrat değildir. Sadece bize nefes aldıracak bir kontrat yaptık. Bundan sonra bu nefes almanın payını bizim de şükrederek ve dikkatli davranarak yerine getirmemiz gerekiyor çünkü bu kulüpler bize emanet" dedi.Ahmet Nur Çebi, hafta sonunda oynanacak Fenerbahçe derbisiyle ilgili, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in 'Dost kulüplerimiz. İki takım da üzülmesin' şeklindeki yorumuna karşı "Benim de temennim iki takım üzülmesin ama Galatasaray, Fenerbahçe üzülmesin. Öyle mi söyleyelim? Olmaz. Sonuç itibarıyla onun temennisidir o. Benim temennim Beşiktaş'ın kazanması. Ali bey de tabii ki Fenerbahçe'nin kazanmasını istiyor. Yeter ki dostça bir maç yapalım. Hakemlerin tartışılmadığı bir pazar ve pazartesi gecesi olsun" ifadelerini kullandı.MUSTAFA CENGİZ: BU ANLAŞMA DA ÇOK ÖNEMLİ BİR ANLAŞMA, BİR MALİ MİLAT DİYEBİLİRİZAnlaşmanın Türk futboluna hayırlı olmasını dileyen Mustafa Cengiz de, "Öncelikle bunun Türk sporuna, Türk milletine yararlı olmasını dilerim. Söylenecek bir şey yok. Türkiye futbolla yatıp kalkan, onunla sinirlenen, onunla sevinen bir toplum. Futbol toplumu, futbol ülkesi. Bu anlaşma da çok önemli bir anlaşma. Bir mali milat diyebiliriz. Bunun bütün Türk milletine, Türk sporseverlerine ve adil, dürüst bir yarış içinde ek mali destek olmasını diliyoruz. Dürüst bir yarışa katkıda bulunmasını diliyoruz. Bütün kulüplerimize ve Türk milletine hayırlı, uğurlu olsun" dedi.AHMET AĞAOĞLU: BU ANLAŞMA UEFA'NIN FİNANSAL FAİR PLAY KURALLARININ İHLAL EDİLMESİNİN ÖNÜNE DE ÇOK CİDDİ ANLAMDA BİR SET ÇEKİYOR

İmzalanan anlaşmanın finansal fair play kurallarının ihlal edilmesinin önüne geçtiğini belirten Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise, "Anlaşmanın şartlarının detaylarına indiğimiz zaman yıllardır sıkıntı yaşadığınız, UEFA'nın Finansal Fair Play kurallarının ihlal edilmesinin önüne de çok ciddi anlamda bir set çekiyor bu anlaşma. İmzalamış olduğumuz anlaşmanın kuralları, UEFA'nın Finansal Fair Play kurallarının tamamını içeriyor. Bu kuralları ihlal edildiği takdirde UEFA'nın önüne yaramaz çocuk gibi gidip hem ülkenin, hem ülke futbolunun, hem ülke sporunun imajını zedelemeden önce onun önlemi ülkemiz sınırları içerisinde Bankalar Birliği ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından alınacak. Sözleşme ve sözleşme şartlarını, Finansal Fair Play kurallarını ihlal eden kulüpler, cezayı önce bu ülke toprakları içerisinde görecekler. Bedelini ödeyecekler. Bu son derece önemli. Yıllardır söyleniyordu ancak hiçbir şekilde ciddi ve somut adım atılmıyordu. Bankalar Birliği ve federasyonun devreye girmesiyle 3 yılı aşan ortak çalışmanın neticesi olarak bugün bu anlaşma imzalanmış bulunmaktadır. Bunu sadece borçların yapılandırılması olarak değerlendirdiğimizde büyük hata yaparız. Türk futbolunu mali yönden disiplin altına alan bir sözleşme söz konusu. Bu yönüyle değerlendirildiğinde Türk futbolunun finansal yapılanması açısından bir milat olarak değerlendiriyorum" şeklinde konuştu.

Mustafa Cengiz, Ahmet Nur Çebi, UEFA, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ağaoğlu, Çebi ve Cengiz basın mensuplarına konuştu - Son Dakika Spor


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