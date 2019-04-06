Son Dakika Haberleri: Ağaoğlu, Futbolcuların Fotoğrafını Profiline Koydu

Ağaoğlu, Futbolcuların Fotoğrafını Profiline Koydu

1 saat önce

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 4-1 kazandıkları Antalyaspor maçının ardından WhatsApp profil fotoğrafını karşılaşmada gol atan futbolcular Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban, Olcay Şahan ve Murat Cem Akpınar'ın fotoğrafı ile değiştirdi.

Ağaoğlu, Futbolcuların Fotoğrafını Profiline Koydu, System.String[]


Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 4-1 kazandıkları Antalyaspor maçının ardından WhatsApp profil fotoğrafını karşılaşmada gol atan futbolcular Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban, Olcay Şahan ve Murat Cem Akpınar'ın fotoğrafı ile değiştirdi.

- Trabzon

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:12 Kaynak: DHA

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Akpınar, Spor
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