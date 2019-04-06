Ağaoğlu, Futbolcuların Fotoğrafını Profiline Koydu
1 saat önce
Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 4-1 kazandıkları Antalyaspor maçının ardından WhatsApp profil fotoğrafını karşılaşmada gol atan futbolcular Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban, Olcay Şahan ve Murat Cem Akpınar'ın fotoğrafı ile değiştirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:12 Kaynak: DHA
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