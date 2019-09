- Ağaoğlu: "Hocamıza inancımız ve güvencimiz tam" -4-

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu:

"UEFA ve FIFA'daki transfer yasaklarına, men cezasına sebep olabilecek tüm borçları temizledik"

"TFF ve Bankalar Birliği ile yapılan yeniden yapılanmanın en önemli aktörü Trabzonspor'dur"

"Trabzonspor kulübünden elden ödeme dönemi bitmiştir"

"2010 yılından sonra ilk kez 106 milyon TL kar açıkladık"

"Trabzonspor'un ekonomisi ayda 2 veya 3 kez denetleniyor"

"Denizin ortasında kaptan değiştiremezsiniz"

"Bütün transferlerin sorumlusu benim"

"Oyuncularla görüşmelerimiz sürüyor"

"Böyle devam ederse sıkıntılar büyüyecektir"

TRABZON - Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geçen sezon yaşadıkları türbülanstan oyuncuların gayreti, taraftarın desteği ve teknik direktörün liderliğinde çıktıklarını belirterek, Ünal Karaman'a inançlarının ve güvenlerinin tam olduğunu söyledi. Ağaoğlu, 2010 yılından sonra 106 milyon TL gelir beyan ettiklerini açıkladı.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Medical Park Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyerek soruları yanıtladı. Kulübün içerisinde bulunduğu durum, hafta sonunda oynanacak olan Beşiktaş maçı ve Teknik Direktör tartışmalarıyla ilgili olarak soruları yanıtlayan Ağaoğlu, görev başladıkları 1,5 yıllık süreç içerisindeki durum ile şu an itibariyle çok farklı bir konumda olduklarını belirterek, "900 milyon TL borcu olan, UEFA'da yaklaşık 30'un üzerinde oyuncu alacakları ile ilgili dosyası olan, her gün kapısına bir avukatın haciz işlemi için geldiği, Dallas'tan Shanghai'ya kadar futbolu bırakmış kişilerle borç nedeniyle karşı karşıya kalan ayrıca kadrosunda bulundurduğu oyunculara 6-7 aylık borcu olan bir finansal yapı ile karşı karşıyaydık. Bugün ise futbol ailesine bir kuruş borcu olmayan, 900 milyon civarındaki borçlarını sürdürülebilir bir yapı içerisine koyan, UEFA'dan men cezasına sebep olabilecek tüm borçlarını temizlemiş, UEFA'ya kupalarına katılma yasağı almış ama o yasağı kaldırmış bir kulüp var" dedi.

"Yapılandırmanın en önemli faktörü Trabzonspor'dur"

Ağaoğlu, Bankalar Birliği ile yapılan yeniden yapılandırma anlaşmasının gerektiği gibi anlaşılamadığına inandığını da ifade ederek, "Bankalar Birliği ile TFF'nin yaptığı yapılandırmanın belki mimarı değil ama en önemli faktörü Trabzonspor'dur. Biz Banklar Birliği ile Mayıs ayında masaya oturduk ve Haziran ayı sonunda yeniden yapılandırmayı yapan ilk kulüp Trabzonspor oldu. Aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu'nun uygulamaya koyduğu Lisans Talimatı'nın yürürlüğe konulması için en büyük çabayı sarf eden de ve bu talimatın gerektirdiği tüm şartları yerine getiren Trabzonspor Kulübü'dür. Trabzonspor Kulübü bu sürecin en önemli aktörlerinden ve yol göstericilerinden birisi olmuştur. Diğer kulüpler bizi takip etti. Şimdi 900 milyona varan bir borç, 6-7 ay oyuncularına para ödeyemeyen, UEFA kupalarına katılma yasağı almış, 5-6 yıllık birikmiş borçları olan, geldiğimiz zaman sadece menajerlere 70 milyon komisyon borcu olan, adım atması mümkün olmayan bir Trabzonspor'dan bugün sürdürülebilir ileriye doğru yapılandırması olan bir kulübe geldik. Futbolcularına en fazla 6-7 gün gecikmesi olan bir kulüp var ki, o da normal bir süreçtir. UEFA'nın tarihinde rastlanır bir durum değildir katılım veya transfer yasağını geldiği sene yasağı kaldırmak. UEFA uyguladığımız program nedeniyle gözlem altında bu yasağı kaldırdı. 6 yıl aradan sonra önce eleme grubuna ardından gruplara kalmayı başarmış bir Trabzonspor var ortada" diye konuştu.

"Trabzonspor kulübünden elden ödeme dönemi bitmiştir"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulüpte artık elden ödeme yapma döneminin bittiğini de ifade ederek, "Trabzonspor kulübünde artık elden ödeme elden para alma dönemi bitmiştir. Kulüplerin yeniden yapılanmayı imzaladıktan sonra bütün gelirleri Bankalar Birliğine gider. Bankalar Birliği gelen gelirleri kulüplerin gelir gider oranlarına göre belirler ki, gelirinin 5 katı olan borcu olan Trabzonspor maalesef en alt grupta yer almaktadır. Gelirinin yüzde 30'unu harcamak üzere serbest bırakılan bir kulübüz. Geçtiğimiz günlerde federasyonun açıkladığı harcama limitleri var. Bu limitler gelir gider dengelerine göre belirlenmiştir. Nisan ayı itibariyle Trabzonspor sıradan bir Süper Lig kulübünün altında bir harcama limitine sahiptir. Ancak Ağustos ayı itibariyle sponsorluk anlaşmaları, kombine ve bilet satışları, TS Club gelirleri ve oyuncu satışından elde edilen gelirlerle birlikte tarihinde ilk kez 150 milyon TL ile sınırlı olan geliri 330 milyon TL'ye yaklaşmıştır."

"2010 yılından sonra ilk kez 106 milyon TL kar açıkladık"

Ağaoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Dün geç saatlerde Trabzonspor Futbol A.Ş ilk defa 106 milyon TL gelir açıklamıştır. Borsa İstanbul'a kote olan şirketimiz 2010 yılından sonra ilk kez 106 milyon TL gelir beyan etmiştir. Geldiğimizde verdiğimiz en önemli söz buydu. Açıklamış olduğumuz programda vermiş olduğumuz söz buydu. Sürdürülebilir bir yapısı olmadıktan sonra Trabzonspor Kulübü'nün hiçbir yere gitmeyeceğini açık net olarak orada ifade etmiştik. Ama bununla birlikte de Trabzonspor'un hiçbir şekilde zirve yarışının arkasında kalmayacağını ancak şampiyonluk söyleminden söz edebilmesi için de 3-4 seneye ihtiyacımız olduğunu söylemiştik. Bugün itibariyle Trabzonspor ekonomik ve finansal bir yapıda sürdürülebilir bir yapıyı oluşturmuştur. Her sene milyonlarca lira zarar eden kulüp bugün kar açıklayabilen bir kulüp haline gelmiştir. Geçen sene bütün zamanımızı oyuncu ödemeleriyle ve haciz kaldırmak için harcadık. Ayrıca bizimle alakası olmayan yani geçmiş dönem için ödemiş olduğumuz oyuncu ve teknik adam tazminatı 50 milyon TL civarıydı, ayrıca 70 milyon TL menajer komisyonu ödemek zorunda kaldık."

"Trabzonspor'un ekonomisi ayda 2 veya 3 kez denetleniyor"

Ağaoğlu, kulübün harcamalarının ayda 2 veya 3 kez denetlendiğini de vurgulayarak, "Bugün Trabzonspor'un harcamaları artık kulüp başkanı ve yönetim kurulunun denetiminde veya uhdesinde olan bir kavramdan çıkmıştır. Artık bunlar ayda 2-3 defa Bankalar Birliği ve TFF'nin oluşturduğu Lisans Kurulu tarafından inceleniyor. ve uygunluklar doğrultusunda da oyuncu ödemeleri ve futbol ailesine olan ödemeler gerçekleştiriliyor. Trabzonspor'un bundan sonra elde edeceği gelirlerin yüzde 70'i borç ödemeye diğeri kulüp harcamalarına gidiyor. Borç azaldıkça kulüp harcamalarının limiti yukarıya doğru çıkacaktır" dedi.

"Hocamıza inancımız ve güvencimiz tamdır"

Ağaoğlu, zorluk derecesi yüksek maçlardan sonra UEFA'da gruplara kalma başarısı gösterdiklerinin de altını çizerek, "Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe maçından sonra takımdaki yapısal değişiklik ve alt yapıdaki oyuncularımızın da katkıları ile Trabzonspor gerçekleri doğrultusunda sezonu başarıyla taşıyan bir takım olmuştur. ve tabi ki bu kadronun başında teknik direktörümüz Ünal Karaman vardı. Ünal Karaman ile biz yola çıktığımız zaman sözleşme imzaladığımız zaman birtakım kriterleri göz önüne aldık. Biz neden Ünal Karaman'ı seçtik; Trabzonspor'da uzun yıllar futbol oynamış, Trabzonspor'un geçtiği bütün süreçleri çok iyi bilen, bu sıkıntıların nerelerden kaynaklandığını çok iyi bilen ve Trabzonspor camiasının kamuoyunun beklentilerini bilen bir teknik direktördü. Aynı zamanda da karakterine de hepimizin kefil olacağı bir insan. Dirayetli ve sağlam karakterli bir teknik direktör. Bizimle beraber Trabzonspor'un mevcut şartlar altındaki gerçeklerini en iyi analiz edip o şartlar altında en iyi şekilde yola çıkacağına inandığımız teknik adamla yola çıktık. Geçmişte Trabzonspor'un yaşadığı en büyük sıkıntı saha sonuçları kötü gittiği zaman hemen değişikliğe gidilmesiydi. Yönetim kendisini garanti almak için önce teknik direktör değişikliği ardından transfere sarılıyordu. İstikrar ve azmin olmadığı yerde başarının olması mümkün değildir. Sayın Ünal Karaman ile sözleşme imzaladığımız günden bugüne kadar yapılan spekülasyonlar herkesin malumudur. Daha sezon bitmeden hocayla anlaşma yapılacak mı, yeni hoca arayışı gibi haberler çıkmıştı geçen sezon. Netice itibariyle günü geldiği zaman hocamızla birlikte önümüzdeki iki yıl için sözleşme imzalamıştık. Hocamıza inancımız ve güvenimiz tam. Geçen sene o türbülansın içerisinden hocamızın özveri ve gayretinin yanı sıra camiamızın, taraftarımızın verdiği destek ile çıktık. Taraftarımız her zaman 12, 13 hatta 14. adam gibi takımın arkasında durdu ve kazandırdı" şeklinde konuştu.

"Denizin ortasında kaptan değiştiremezsiniz"

Teknik Direktör Ünal Karaman'ın alınan iki başarısız sonucun ardından sert şekilde eleştirilmesine de tepki gösteren Ağaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"1-2 olumsuz sonuçtan sonra sayın Ünal Karaman'ın üzerinden bir takım eleştirilerin yapılması ve spekülasyonlara yol açacak haberlerin yapılması hiç hoş değil, şık değil hatta abeste iştigaldir. Duyumlar üzerine hareket etmek yerine kulübün başkanı ve yöneticileri burada, bu tür olaylar olunca direkt bize sorabilirsiniz. AEK maçından dönerken alkışlanan bir teknik direktör veya futbol takımı, 2-3 maçtaki puan kaybı ile bu noktaya taşınıyorsa burada ciddi bir zafiyet var demektir. Bu büyük takımlara yakışan bir bakış açısı değildir. Gemi limandan avare etmiş, mendireğin dışına çıkmış ve rotasını çizmiştir. Bu gemi, bu kaptan ve bu mürettebatla birlikte selametle diğer limana adım basacaktır. Her zaman beton zemine halıya basmayız. Arada bir muza, sabuna da basarız. Hiçbir yolculuk sakin denizde tamamlanmaz, arada dalgalı denizlerle boğuşmamız gerekir. Bazen pruvadan, bazen denizci deyimiyle kıçtan dalga yersiniz. Denizin ortasında kaptan değiştiremezsiniz. Denizin ortasında o kaptan ve mürettebat birlikte hareket etmezse o gemi limana sağ salim varamaz. Hocamızla alakalı olarak yapılan övgüler 2-3 maçta alınan olumsuz sonuçlardan sonra farklı bir boyuta bürünüyorsa burada iyi niyet aramak veya bu eleştirileri yapıcı eleştiriler olarak algılamak mümkün değil. Tabi ki yönetim olarak biz de eleştirileceğiz, atmış olduğumuz adımların hepsi doğru olacak diye bir kural yok. Bizler hata yaptığımız gibi teknik heyet ve oyuncularımız da hata yapabilir. Onlar bizim oyuncularımız, bizim takımımız, şartlar ne olursa olsun hep birlikte yan yana mücadele etmedikten sonra duyumlar üzerinden birtakım spekülasyonlarla takıma ve camiaya zarar vermeye başladığımız an bittiğimiz gündür. Ondan sonrası tekrar yeniden yapılanma. Bu nedenle yeniden yapılanma sözcüğünün artık Trabzonspor Kulübü'nün ajandasından çıkması gerekiyor. Bir kulüp her sene yeniden yapılanmaz."

"Bütün transferlerin sorumlusu benim"

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Teknik Direktör Ünal Karaman'ın bir maç sonrasında yaptığı, "Transferlerde benim dahlim yok" şeklindeki açıklamayı da detaylandırarak, "Hocanın bir maçtan sonra transferlere karışmadığı yönündeki açıklaması öne sürülerek bir takım şeyler yazıldı. Hocamızla ikinci defa iki yıllık sözleşme imzaladığımız da hocamız şöyle bir ifade kullandı, 'Ben isim olarak şu oyuncuyu alın veya bunu alın' demem. Bu açıklamayı herkes hatırlıyordur. Bunun üzerinden hareket ettiğimiz zaman hocamız isim vermedi evet. Çünkü hoca sadece ihtiyacı olan mevkilere, ihtiyacı olan özellikleri belirterek oyuncu alınmasını talep etti. Bugüne kadar transfer ettiğimiz tüm oyuncular ki, bunlardan sadece bir tanesi hariç o da Andjusic, ya izleme komitesi ya da teknik heyetin birlikte kararı sonucu alınmıştır. Andjusic sıfır maliyetle gelecek adına transfer edilmiştir. Bizim kalibremizde olmadığını görünce geldiği gibi bu arkadaşımızla yollarımızı ayırdık. Diğer oyuncular ya izleme komitesi ya da teknik heyetin kararı sonucu almıştır. Günün sonunda nihai kararı veren ise kulüp başkanıdır. Bütün bu transferlerden diğer tüm işlemlerde olduğu gibi sorumlu tutulacak birisi varsa benimdir. Olumlu olan şeyi sahiplenip de olumsuz giden şeyin faturasını alt taraftaki hem yetkili hem sorumlu olan kişilere yıkmak bırakın kulüp başkanını, herhangi bir insana yakışmayacak bir durumdur. Günün sonunda bu faturanın kesileceği kişi kulüp başkanıdır. O tavsiye etti ben aldım diyecek bir insan değilim. Çok ahlaklı erdemli olduğum için değil insanlığım gereği yaparım bunu" diye konuştu.

"Mikel ve Sturridge şu an için formsuz"

Transferlerin hepsinin kulüp bütçesi içerisinde ileriye dönük bir başarı için yapıldığının altını çizen Ağaoğlu, "Bugün Obi Mikel ve Sturridge'nin formsuzluğu söz konusudur. Bu iki oyuncumuz da hazırlık kampı sonrası gelmiştir. İlerleyen günlerde antrenman eksikliğini giderdiklerinde direkt katkı verecek oyunculardır. 15 günlük süre içerisinde takıma direkt katkı veren 4 oyuncumuz sakatlandı. Bunlar sistemin çok önemli parçalarıydı. Ömür ve Ekuban çok çok önemliydi. İlk 11'de yaşadığımız bu zaafiyet oyun sistemimize de bir şekilde zarar verecekti. Bu oyuncularımızın yokluğunda kadrodaki mevcut oyuncularımız bu boşluğu kapatmak için ellerinden gelen tüm çabayı ve gayreti gösteriyorlar. Bundan tüm camiamız emin olmalı. Oyuncularımız bizim her şeyimiz ve en değerlilerimiz. Onlara moral verdiğimiz sürece, bu sistemin çok önemli bir parçası olduklarını hatırlattığımız süre içerisinde üstesinden gelemeyecekleri hiçbir zorluk olduğuna inanmıyorum. Eleştiriler her zaman yapılsın ama duyumlar üzerinden olumsuz eleştiriler ve spekülasyonların sadece takıma zarar verebileceği gerçeği de göz ardı edilmesin" açıklamasında bulundu.

"Kulüp kasasının yöneticinin cebi olduğu dönem bitmiştir"

Ahmet Ağaoğlu, transferde usulsüzlük yapıldığı yönündeki haberlere de sert tepki göstererek, "Transferlerde usulsüzlük yapıldığı iddia edildi bir iki internet sitesinde. Bu kadar açık, şeffaf olan ve iki kurumun kontrolünde olan bir kulübün, usulsüzlük yaptığına inanan varsa lütfen getirsin masanın üzerine belgeleri koysun. Kulüp başkanı olarak bunun en büyük takipçisiyim ve verilecek bir hesap varsa verecek olan benim. Kulübün kasasının yöneticinin cebi olduğu dönem kapanmıştır. Gerçekten bir usulsüzlük yapıldığını iddia eden varsa çıksın açıklasın, belge koysun. Yoksa duyumlar sadece yapıya zarar verir ve o yapı da Trabzonspor'dur" dedi.

"Olumsuzlukların üstesinden gelecek güce sahibiz"

Ağaoğlu, yaşanan tüm olumsuzlukların üstesinden gelecek güce sahip olduklarını da ifade ederek, "Trabzonspor kulübü bütün olumsuzlukların üstesinden gelecek kapasite de bir kulüptür. Ama hiçbir zaman Trabzonspor Kulübü, camiası, umutsuzluk içine düşmez. Umudun bittiği yerde inadımız başlar. Sabır kelimesi bizim için bir anlam ifade etmez. İmkansız kelimesi de bizim için bir anlam ifade etmez. Hiçbir güç bu yörenin insanını başkanını futbolcusunu teknik heyetini imkansız kelimesi ile karşı karşıya getiremez. Bizim için imkansız yoktur, sadece biraz zaman alır. Hocamıza teknik kadromuza ve personelimize olan inancımız tamdır. Dimdik, başımız yukarı da omuzlarımız ve ayaklarımızın üzerinde bundan 4 hafta önce nasılsa o şekilde yürümeye devam ediyoruz" diye konuştu.

"Oyuncularla görüşmelerimiz sürüyor"

Ağaoğlu, Abdulkadir Parmak ve Uğurcan Çakır'a iyileştirme yapıp sözleşmelerini uzattıklarını, Hüseyin Türkmen ve sakatlık sürecinin geçmesinin ardından Abdülkadir Ömür'le de anlaşacaklarını söyledi. Başkan Ağaoğlu, ayrıca sakatlanmasına rağmen Abdülkadir Ömür'e yapmayı planladıkları iyileştirme rakamı üzerinden maaş ödendiğini de ifade etti.

Ağaoğlu, geçtiğimiz sezon Rodallega ile her konuda anlaşmaya vardıklarını ancak menajerinin yüzde 30 komisyon istemesi nedeniyle sözleşme imzalanmadığını da ifade etti.

Sosa, Novak ve Pereira ile konuştuklarını belirten Ağaoğlu, "Öncelikli olarak bu oyuncularla görüştükten sonra menajerleriyle sözleşmelerinin uzatılması noktasında görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Biz bu oyuncularımızla yolumuza devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Sturridge'in Beşiktaş maçında kadroda olacağını düşünüyorum"

Ağaoğlu, ağrıları bulunan Sturridge'nin Beşiktaş maçı kadrosunda yer alacağını da ifade ederek, "Sturridge'in sakatlığı konusunda birçok spekülasyon dolanıyor. Sturridge sağlık kontrolü en uzun süren futbolcumuzdur. Detaylı bir tarama yaptık. Hatta MR kapsülü içerisinde 1.5 saate yakın kaldı. Sıkıldığı için yarım saat ara verdik devam ettik. Bu tür oyuncunun attığı adım hatta saç stili bile konuşulur. O yüzden bu tür haberler çıkıyor" şeklinde konuştu.

Ağaoğlu, Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşmaya da vurgu yaparak, "Bize nasıl her yer Trabzon ise her maçın önemi de aynı. Bu maç Beşiktaş için de bizim için de oldukça zorlu bir maç olacak. Biz rakibimize saygı duyarak oynayacağız ve istediğimizi almaya çalışacağız. Ancak taraftarlarımızın desteğine gerçekten çok ihtiyaç duyuyoruz" dedi.

"Salih Kavraz için bizden 1 milyon 500 bin Euro istendi"

Ağaoğlu, Altınordu kulübü ile yaşanan sıkıntılar nedeniyle Salih Kavrazlı'nın lisansının çıkarılmadığını da ifade ederek, "Salih Kavrazlı konusunda kulübü ile görüştük. TFF Başkanı'nın da mevcut olduğu toplantıda görüştük. Bizim niyetimiz belirli bir ücret ödeyip Salih'in lisansını bu sene çıkarmaktı. Altınordu Kulübü Başkanı satıştan belirli bir pay istedi. Yüksek bir paydı kabul ettik ama ne zamanki 1 milyon 500 bin Euro para istedi. Böyle bir para yok. Bununla ilgili söylenecek çok şey var ama bu kadarını söyleyeyim anlayan anlar. Dolaysıyla Salih'in Mart ayında dolacak olan 18 yaşını beklemek zorunda kaldık" diye konuştu.

"Böyle devam ederse sıkıntılar büyüyecektir"

Ağaoğlu, TFF'nin kurullarının son dönemde çok tartışılmasıyla ilgili olarak da şöyle konuştu:

"Hem AEK maçında hem de Getafe maçında çok açık olarak ifade ettim. Kurulların oluşumunda bugüne dönük yaşanabilecek sıkıntıları TFF Başkanı Nihat Özdemir ile ve bazı yönetim kurulu üyeleriyle açık açık paylaştık. Şu anda yaşamış olduğumuz sıkıntılar yaşamış olduğumuz olası sıkıntılardı. Onun için bana hiç sürpriz gelmiyor. TFF Başkanını görevi bu sıkıntılarla uğraşmamak olmamalı. Ülkede futbolun gelişmesine, futbolun kitlelere yayılmasını, futbolun marka değerinin arttırılması yönünde çalışmalar yapacağına gün geçmiyor ki kurulların vermiş olduğu karar ya da hakemlerin neden olduğu sıkıntılardan uğraşmakla geçmesin. TFF Başkanının mesaisinin büyük bir bölümü bu sıkıntılarla uğraşmakla geçiriyor. Diğer asli olan konulara da fazla zaman ayıramıyor. Biz uyarımızı yapmıştık. Onlar her şeyin güzel olacağını söylediler. Hatta bir iki hakem olayından sonra kendileriyle konuştuğumuzda toplantı yapmaya gerek yok dedik. Çünkü neyin ne olacağını biliyoruz. Bu şekilde de devam ettiği sürece bu sıkıntıların boyutları çok daha artarak devam edecek. Büyük sıkıntılar yaşanacak. Yolun başındayken böylesi sıkıntılarla böylesi tartışmalarla yüz yüze geliyorsanız. Yolun sonunu değil yolun ortasını göreceğinizi kestirmek için müneccim olmanız lazım."

Başkan Ahmet Ağaoğlu, İstanbul'da dün yaşanan deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini de ileterek, "İstanbul'daki depremle alakalı olarak biz 7.8 yaşadığımız için Allah bir daha yaşatmasın. Kötü bir gündü ama dün ben de İstanbul'da aynı sarsıntıyı yaşadım. Bu sarsıntıyı yaşayan yurttaşlarımıza geçmiş olsun diyorum" ifadelerini kullandı.