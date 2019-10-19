Ağaoğlu'ndan dünya şampiyonu boksöre ziyaret

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, beraberindeki yöneticilerle dünya şampiyonu olan milli boksör Busenaz Sürmeneli'yi evinde ziyaret etti.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Ağaoğlu'nun beraberinde asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ve amatör branşlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Yusuf Hayırlıoğlu ile milli boksörü ziyaret ederek başarısından dolayı tebrik ettiği belirtildi.

Ağaoğlu, alınan başarıda katkısı bulunan aile üyelerine de teşekkürlerini ileterek, "Futbol kulübü olmamızın yanı sıra altyapı ve diğer branşlarda da sporcu yetiştirmek, bu sporcuların hem ülkemiz hem de dünya çapında başarılar elde etmesini sağlamak en büyük hedefimiz. Busenaz, kulübümüzün bu hedeflerini başaran, dünya şampiyonu olarak bir kez daha tarihe adını yazdıran bir sporcumuz." ifadelerini kullandı.

Busenaz Sürmeneli'nin önünde şimdi de olimpiyat oyunlarının olduğuna işaret eden Ağaoğlu, "Onu da çok önemsiyoruz ve ne kadar zorlu bir süreç olduğunu biliyoruz. Busenaz bu süreçte antrenörleri ve ailesi kadar bizim de onun yanında ve en yakınında olduğumuzu bilsin. Yönetim kurulumuz olarak bir kez daha Busenaz'ı ve ailesini tebrik ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Busenaz Sürmeneli, Rusya'nın Ulan Ude kentinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda, Çinli rakibi Liu Yang'ı yenerek altın madalya kazanmıştı. Milli sporcu, ringde asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe de selam göndermişti.