Son Dakika Haberleri: Ağaoğlu'ndan Onazi'ye Moral Ziyareti

Ağaoğlu'ndan Onazi'ye Moral Ziyareti

2 saat önce

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Çaykur Rizespor mücadelesinde aşil tendonu kopan Onazi'ye ameliyat öncesinde moral ziyaretinde bulundu.

Ağaoğlu'ndan Onazi'ye Moral Ziyareti, System.String[]
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Çaykur Rizespor mücadelesinde aşil tendonu kopan Onazi'ye ameliyat öncesinde moral ziyaretinde bulundu. Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayan Trabzonspor'da Onazi şoku yaşandı. Karşılaşmanın ilk yarısında aşil tendonu kopan ve yerini Kucka'ya bırakan Nijeryalı futbolcu, bugün ameliyat oldu. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Onazi'yi ameliyat olduğu hastanede operasyon öncesinde ziyaret etti ve kendisine moral verdi.

Karşılaşmanın ardından Trabzon'dan İstanbul'a getirilen 26 yaşındaki futbolcu, yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı. Bu sezon ligde 16 maçta forma giyen Onazi, 2 kez gol sevinci yaşarken 1 de asist yaptı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:51 Kaynak: İHA

Ahmet Ağaoğlu, Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Güncel
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