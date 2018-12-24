Son Dakika Haberleri: Ağaoğlu'ndan Onazi'ye Moral Ziyareti

Ağaoğlu'ndan Onazi'ye Moral Ziyareti

2 saat önce

Ahmet Ağaoğlu, İstanbul'da ameliyata giren Ogenyi Onazi'ye moral ziyaretinde bulundu.

Ağaoğlu'ndan Onazi'ye Moral Ziyareti, System.String[]


Ahmet Ağaoğlu, İstanbul'da ameliyata giren Ogenyi Onazi'ye moral ziyaretinde bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup eden Trabzonspor'da karşılaşmanın 32'nci dakikasında sakatlanan Ogenyi Onazi, ameliyat olmak için İstanbul'a getirildi.

Bordo-Mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu da, operasyon öncesinde Nijeryalı futbolcuyu ziyaret ederek moral verdi. Ağaoğlu, sosyal medya hesabından 25 yaşındaki futbolcuyla çekilen fotoğrafını paylaşarak, "Ameliyat öncesi biraz moral ve dua" notunu düştü.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:52 Kaynak: DHA

Çaykur Rizespor, İstanbul, Ahmet Ağaoğlu, Spor
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