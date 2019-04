- Ağaoğlu: "Oyuncuların hepsinin anlından öpüyorum"TRABZON - Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu , takımın oynadığı futboldan çok memnun olduğunu belirterek, "Oyuncuların hepsinin anlından öpüyorum" dedi.Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 4-1 kazandıkları Antalyaspor maçı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "21 günlük ara, bir haftalık, 15 günlük aralar beni her zaman endişelendiriyor. Ama maç başladı zaten ilk 5 dakika kaptırdığımız topun arkasından gelen gol beni hiç endişelendirmedi. İkinci golü de yeseydik biz bu maçı 4-2, 5-2, 6-3 gibi bir oyun sergiledik. Oyunu zaten okuyorsunuz eğer oyuncular ilk 10 dakikadaki top kontrolleri, kendilerine olan güvenleri. İyi bir galibiyet oldu. Yani 4 gol tabii ki önemli, skor çok önemli ama oynanan futboldan çok memnunum. Murat Cem alnından öperim. Hepsinin alnından öpüyorum. Hak geçmesin çünkü hepsi gerçekten bana göre övgüyü hak ediyorlar. Çünkü büyük bir özveriyle oynuyorlar. Aidiyet duygusuyla oynuyorlar. Yerlisi, yabancısı, Kamil Ahmet 'i, Olcay'ı, mükemmel oynadılar. Biz stresli bir süreç yaşadık. Bir sürü ödemeler, UEFA lisansı için gerekli olan ödemeler, birikmiş alacaklar falan gerçekten 15-20 gün stresli bir süreç yaşadık. Şurada 90-94 dakikada bize her şeyi unutturdular" dedi.Borçlarla ilgili soru üzerine ise Ağaoğlu, "Allah yardım ediyor ya. Yoksa başka türlü bu işin altından kalkmak mümkün değil. Bize destek olan insanlar var. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ama şu güven verdik biz insanlara şu kadroyla güven verdik. Geçtiğimiz hafta içerisinde kulüpler birliğinde yabancı oyuncu sınırlaması falanla alakalı bir toplantı yapıldı. Biz tavrımızı çok net koyduk ortaya. Siz ne karar alırsanız alın biz alt yapımızdan ve ülkedeki diğer takımların alt yapısından yetiştirdiğimiz oyuncularla bu takıma gerçekten bir şeyler verebilecek, tecrübelerini aktaracak, takımın çimentosu olacak yabancı oyuncularla ki bunların sayısı 5 olur 6 olur ama en faz la 8 olur biz kademeli olarak bunu düşüreceğimizi de söyledik. Ama siz ne karar alırsanız alın yabancı konusunda isterseniz sahaya 11 yabancıyla çıkın 24 yabancı transferi olsun biz bunu as la bir haksız rekabet olarak görmüyoruz. Zaten 2-3 yıllık süreç içerisinde kimin ne kadar haklı olduğunu da zaman hepimize gösterecek. Beni mutlu eden diğer bir şey yıllardır beni mutlu eden model bu modeldi. Geldiğimiz zaman bu şeklide genel kurulda delegelerimizin oylarına talip olduk, bunu anlattık, bu şekilde destek aldık ve o rotada yürüyoruz. Bu bir başlangıç. İşin başındayız biz. Sakın kimse yanılmasın. Söylediklerim yanlış anlaşılmasın işin başındayız. Geçenlerde sordular başarılısınız. Başarısızlığın bir tık üstü asla başarı değildir. Biz sadece başarısızlığın bir tık üstüne çıktık şu anda. Oynadığımız futbol taraftara keyif veriyor. Bu çok önemli. Sonuç ne olursa olsun taraftarın sahada oynanan futboldan zevk alması lazım. İşte bu benim takımım demesi lazım. Bugünkü maçta da gerçekten bu benim takımım dedi. Hangisini birbirinden ayırayım ki yani Ekubanı mı yoksa sıfır dan üreten Nwakaeme. 100 bin Euro'ya ekstra almasına 1 gol bir asisti kaldı veya 2 golü kaldı. Ben bekliyordum yani. Nwakaeme, Ekuban'dan çok şeyler bekliyordum geldiklerinden beri transfer ettiğimiz zaman. Takıma alıştılar, kente alıştılar. Oyuncular birbiriyle çok iyi anlaştı. İyi bir kaptanımız var. İyi bir ikinci, üçüncü kaptanımız var. Hepsi görevlerini canlarını dişlerine takarak yerine getirmeye çalışıyorlar. Bir kulüp başkanının da zaten bundan daha fazla ne mutlu edebilir ki bir kulüp yöneticisi veya taraftarını. İyi bir gece yaşattılar bize. 3 hafta aranın bu başlangıç önemliydi" şeklinde konuştu.